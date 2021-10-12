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TJ Parker: Savunmadaki yardımlaşmamızı sürdürürsek harika şeyler yapabiliriz

Turkish Airlines EuroLeague'in üçüncü haftasında temsilcilerimizden Anadolu Efes'i konuk edecek Fransız ekibi LDLC ASVEL'in başantrenörü TJ Parker, son lig maçlarında sergiledikleri savunma direncini korumaları durumunda iyi işler yapabileceklerini belirtti.

12 Ekim 2021, Salı 12:24 Son Güncelleme:
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TJ Parker: Savunmadaki yardımlaşmamızı sürdürürsek harika şeyler yapabiliriz

Turkish Airlines EuroLeague'in üçüncü haftasında Fransız ekibi LDLC ASVEL, temsilcilerimizden Anadolu Efes'i konuk edecek. Zorlu karşılaşma öncesi ASVEL'in başantrenörü TJ Parker, açıklamalarda bulundu. 

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Son lig maçlarındaki performans üzerinden değerlendirmeler yapan Parker, "Fransa Ligi'nin iyi takımlarından Dijon'a karşı gerçeken harika bir savunma performansı sergiledik. Bu zihniyeti, yoğunluğu, savunmadaki yardımlaşmamızı sürdürürsek harika şeyler yapabiliriz. Hücum bir şekilde gelir ama savunma kalıcı olan. Bu doğrultuda Avrupa'nın en iyilerine karşı bu durumumuzu sürdürmek adına elimizden gelenin en iyisini yapacağız" dedi. 

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