T.J. Parker: Fenerbahçe Beko çok iyi bir takım

Fenerbahçe Beko, Turkish Airlines EuroLeague'in 19. maç döneminde ASVEL'i 86-64 mağlup etti. Maçın ardından açıklamalarda bulunan ASVEL Yardımcı Antrenörü T.J. Parker, ilk yarı yeterince enerji ortaya koyamadıklarını dile getirdi.

Başantrenör Zvezdan Mitrovic’in rahatsızlığı nedeniyle İstanbul’a gelmemesiyle takımın başında sahaya çıkan Parker, maça iyi başlayamadıklarını anlatarak, "Pişmanlık var. İlk yarı enerjimizi ortaya koymamız gerekiyordu. Son günlerde çok maç oynadık ve enerjimizi koruyamadık. İkinci yarıya daha güçlü başladık. 12 sayıya kadar indirdik farkı ama Fenerbahçe Beko çok iyi bir takım ve kazandı." değerlendirmesine bulundu.