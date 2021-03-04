NBA’e 10 maçla devam edildi. Indiana Pacers, milli yıldızlarımızdan Cedi Osman’ın formasını giydiği Cleveland Cavaliers’ı deplasmanda 114-111 mağlup etti.

Pacers’ta T.J. McConnell, ilk yarıda 9 top çalarak NBA’de bir devrede en çok top çalan basketbolcu oldu. Karşılaşmayı 16 sayı, 13 asist, 10 top çalma ile tamamlayan ABD’li oyun kurucu, ligde top çalmayla triple-double yapan 11. isim oldu. Malcolm Brogdon 29, Domantas Sabonis 18 sayıyla galibiyete katkı sağladı.

Kenardan gelen Cedi’nin 2 sayı, 2 asist, 4 ribaunt kaydettiği Cavaliers’ta, Collin Sexton’ın 32 sayı, 10 asist ve Jarrett Allen’ın 17 sayı, 11 ribauntluk performansları yenilgiyi önleyemedi.

Gecenin sonuçları:

Cleveland Cavaliers-Indiana Pacers 111-114

Philadelphia 76ers-Utah Jazz: 131-123

Toronto Raptors-Detroit Pistons: 105-129

Houston Rockets-Brooklyn Nets: 114-132

Minnesota Timberwolves-Charlotte Hornets: 102-135

Orlando Magic-Atlanta Hawks: 112-115

New Orleans Pelicans-Chicago Bulls: 124-128

Dallas Mavericks-Oklahoma City Thunder: 87-78

Sacramento Kings-Los Angeles Lakers: 123-120

Portland Trail Blazers-Golden State Warriors: 108-106