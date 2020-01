Süper Lig'in ikinci yarısı için hazırlıklarına Antalya'da devam eden Göztepe'de Brezilyalı savunma oyuncusu Titi, Demirören Haber Ajansı'na (DHA) özel açıklamalarda bulundu. Lige zorlu bir başlangıç yaptıklarını hatırlatan Titi, "Tabii zorlu bir başlangıç olacağını biliyorduk çünkü aramıza yeni katılan oyuncular vardı ve oyuncuların uyum süreciyle ilgili bazı zorluklar yaşayabileceğimizi biliyorduk. Ama daha da iyi bir başlangıç olabilirdi" diye konuştu.

"İLHAN PALUT'UN GELİŞİYLE DAHA İYİ SONUÇLAR ALMAYA BAŞLADIK"

Teknik direktör İlhan Palut'un takımın başına geçmesiyle daha iyi sonuçlar almaya başladıklarını söyleyen Titi, "Yeni hocamızın gelmesiyle de takım tekrardan bir takım ruhuna büründü, daha iyi çalışmaya ve daha iyi sonuçlar almaya başladık. Bunun doğrultusunda da daha iyi yerlere gelmeyi başardık" şeklinde konuştu.

"İKİNCİ YARI BİZİM İÇİN ÇOK ÖNEMLİ VE GÜZEL OLACAK"

Ligde 19'uncu haftadaki Beşiktaş maçıyla açılacak yeni statları Gürsel Aksel Spor ve Yaşam Merkezi'nde oynayacakları için heyecanlı olduğunu vurgulayan Titi, "Aslında ikinci yarı bizim için çok önemli ve çok güzel olacak. Yeni stadımız açılıyor, bununla ilgili heyecanlanmamak elde değil. Çok güzel bir atmosfer olacak ve ben de Göztepe tarihindeki bu önemli başlangıçta, önemli bir noktada yer alacağım için çok mutluyum" ifadelerini kullandı.

"İKİNCİ YARIYA EN İYİ ŞEKİLDE ÇIKMAYA ÇALIŞACAĞIZ"

İkinci yarıdaki maçlara en iyi şekilde çıkmak istediklerini dile getiren Titi, "Tabii yeni hocayla uyumumuz güzel oldu diyebilirim. Şimdi ikinci yarıya başlayacağız, onun için bu kampımız çok önemli. Antalya'da, bu kampta en iyi şekilde hazırlanıp lig maçlarına en iyi şekilde çıkmaya çalışacağız" dedi.

"HEPİMİZ HEYECAN İÇERİSİNDE YENİ STADIMIZDA OYNAYACAĞIMIZ İLK MAÇI BEKLİYORUZ"

Yeni statlarında çıkacakları ilk maç öncesinde önlerinde müsabakalar olduğunu anlatan Titi, şunları kaydetti:

"Aslında o sahada, yeni stadımızda, taraftarımızın önünde futbol oynadığımızı düşünebiliyor ve hissedebiliyorum. Müthiş bir atmosfer olacak. Az önce yemekte arkadaşlarımla konuşuyorduk 'Acaba nasıl bir atmosfer olacak, nasıl bir maç olacak, yeni stadımızı nasıl olacak?' diye. Hepimiz heyecan içerisinde bekliyoruz. Oyuncu arkadaşlarımla maç günüyle ilgili aramızda konuşuyorduk, maçın tarihine, saatine bakıyorduk, bu maç 26'sında saat 16.00'da oynanacak. Tabii o maça kadar daha sürecimiz var ve önümüzde başka maçlar da var; kupa maçımız var, onun öncesinde bir lig maçımız daha var. Öncelikle bu maçlara hazırlanacağız, sonrasında da kendi stadımızda oynayacağımız o büyülü, güzel maça hazırlanmaya başlayacağız."

"YENİ STADYUMDA OYNAYACAĞIMIZ İLK MAÇ TARAFTARLARIMIZ İÇİN DE ÇOK ÖZEL OLACAK"

Taraftarların da stadyum için çok heyecanlı olduğunu bildiğini belirten Brezilyalı oyuncu, "Eminim ki taraftarlarımız da aynı duyguları paylaşıyor, aynı heyecan içerisindeler. Gelecekler, onlar için de çok güzel ve özel bir gün olacak, Göztepe için bu tarihi ana onlar da şahit olacak. Umuyoruz ki onlarla beraber çok güzel bir oyun ortaya koyup çok mutlu olacağız" diye konuştu.

"GÖZTEPE FORMASIYLA O STATTA OLMAK NASİP OLDUĞU İÇİN ŞÜKREDİYORUM"

Göztepe taraftarına övgüler yağdıran Titi, "Şöyle söyleyebilirim ki buraya gelmeden önce Göztepe'nin kendi sahasında, Bornova sahasında oynadığı 2 maçını izlemiştim, bir maç seyirciye kapalıydı ve ikinci maçı ise seyircisiyle oynamıştı. Çok heyecanlanmıştım, 'Bir gün bu statta ya Göztepe formasıyla ya da Göztepe'ye karşı bir şekilde bu statta forma giymek istiyorum' demiştim. Çok şükür ki Göztepe formasıyla o statta olmak nasip oldu ve şimdi yeni statta, yeni atmosfer nasıl olacak hiç düşünemiyorum" dedi.

"BU FORMANIN AĞIRLIĞININ FARKINDAYIZ"

Göztepe formasının ağırlığının bilincinde olduklarının altını çizen Titi, "Göztepe'nin tarihi çok önemli. Zorlu zamanları her kulüp, her işletme geçirebilir, bunlar yaşanabilir şeyler. Ama bakarsanız bu tarihi yaşamış olan formayı giymek insana daha farklı bir sorumluluk, keyif, motivasyon katıyor. O yüzden de bu formanın ağırlığının farkındayız" açıklamasında bulundu.

"GÖZTEPE FORMASI İLE KUPA KAZANMAK ÇOK GÜZEL OLUR"

Göztepe forması ile kupa kazanmanın çok sevindirici olacağını dile getiren 31 yaşındaki futbolcu, "Kupa konusunda şöyle diyebilirim ki bu aslında bir süreç. Şu anda Göztepe'nin Süper Lig'deki üçüncü sezonu ve her şey gelişim içerisinde. Yeni sözleşmelerimiz, çalışmalarımız, yeni stadımız; her şey gelişim içinde ve bu gelişim tabii ki başarıya açılan bir yol. Bu başarı yolu neden bir gün kupaya varmasın? Çok sevindirici, güzel olur. Umarım ben de o kupa gününde Göztepe formasını taşıyor olurum" diye konuştu.

"TÜRKİYE'DEKİ HÜCUM OYUNCULARINA MAÇLARDA ÜSTÜN GELEBİLMEK İÇİN ÇALIŞIYORUM"

Ligde çok kaliteli forvetler olduğuna dikkat çeken Titi, şöyle devam etti:

"Türkiye'deki hücum oyuncularını çok beğeniyorum ve onlardan daha üstün bir maç çıkarabilmek için çok hazırlanıyorum. Çünkü gerçekten çok kaliteli oyuncular var, her takımda çok iyi santrforlar var ve eğer en ufak bir boşluğunuza, eksik anınıza denk gelirse her an sizden üstün gelip gol atabilecek oyuncular var. O yüzden ben de sürekli maçlarda onlardan üstün olabilmek için çalışıyorum. Birçok isim var; Adem diyebilirim, Kasımpaşa'da beraber oynamıştık, onunla oynamak çok mutluluk vericiydi. Burak ve Koita diyebilirim, Alanya'da oynayan Cisse, hepsi çok kaliteli oyuncular. Takip ediyorum ve son zamanlarda aldıkları güzel sonuçlardan dolayı çok mutluluk ve gurur duyuyorum."

"TÜRK MİLLİ TAKIMI'NIN GELİŞİMİ TÜRK FUTBOLUNU İLERİYE GÖTÜREBİLİR"

Türkiye Milli Takımı'nın gelişimi hakkında da değerlendirmede bulunan sarı-kırmızılı futbolcu, "Aslında İtalya da şu anda çok iyi bir dönem geçiyor ama Türkiye'ye bakarsanız; yeni oyuncuların katılmasıyla, arada deneyimli oyuncular da var, aralarında sağladıkları uyumla bence şampiyona boyunca çok iyi işler yapabilecek bir takım. Ve aynı zamanda Türk Milli Takımı'nın bu gelişimi, yurt dışında ve Türkiye'de oynayan Türk oyuncular için, Türk futbolu anlamında bence Türk futbolunu ileriye götürebilecek bir yapılanma" dedi.

"FUTBOL BENİM İÇİN AİLEMİ ZOR GÜNLERDEN KURTARACAK BİR İMKANDI"

Çocukluğundan beri futbolcu olmak istediğini anlatan deneyimli oyuncu, "Çok küçüklüğümden beri futbolcu olmak istiyordum. Aslına bakarsanız futbolculuk benim için ailemi zorlu günlerden kurtaracak bir imkân olarak da görünüyordu. Ve ilk aldığım hediyeyi hatırlıyorum; birçok çocuk hediye olarak bir oyuncak ya da kıyafet kazanır ama bana gelen hediye ise babamdan gelen bir futbol topuydu ki çok basit bir toptu. O gün gerçekten benim futbolcu olmam adına atılmış çok önemli bir adımdır" ifadelerini kullandı.

"TARAFTARLARIMIZIN VERDİĞİ DESTEKLE GÖZTEPE'Yİ HAK ETTİĞİ YERE GETİRECEĞİZ"

Taraftarlarına kendilerine destek olmaları çağrısında bulunan Titi, sözlerini şöyle tamamladı:

"Göztepe'nin gerçek gücü aslında taraftarlarımız ve bize tribünlerden verdikleri destekler. Taraftarlarımızdan şunu rica ediyorum; sezonun ikinci yarısında taraftarımız tribünleri doldursun ve yeni stadımıza gelsin. Onların vereceği destekle çok daha güçlü olup Göztepe'yi hak ettiği yerlere getireceğiz."

