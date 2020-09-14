Tisserand geldi, sıra onlarda

Beklenen oldu, Sarı-Lacivertliler Muriç’in resmen satılmasının hemen ardından bombaları patlatmaya başladı. Fenerbahçe, dün önce, uzun süre önce her konuda anlaşmaya vardığı Marcel Tisserand ile görüşmelere başlandığını KAP’a bildirdi. Ardından Tisserand, İstanbul’a geldi. Başarılı savunmacı bugün Acıbadem Hastanesi’nde detaylı bir sağlık kontrolünden geçirilecek.

Stoper takviyesi tamam

Muayenede bir soruna rastlanmazsa, Marcel Tisserand ile 3 yıllık sözleşme imzalanması bekleniyor. Sarı-Lacivertliler’in bu transfer için Alman ekibi Wolfsburg’a da 2.5 milyon Euro bonservis bedeli ödeyeceği öğrenildi. Daha önce de Las Palmas’tan Mauricio Lemos’u kadrosuna katan Fenerbahçe, bu iki futbolcuyla birlikte stoper transferini tamamlamış oldu.

Transferin en hızlı takımı olan Sarı-Lacivertliler’in durmaya hiç niyeti yok. Emre Belözoğlu, Tisserand’ın gelmesinin ardından hemen Mario Mandzukic ve Edin Visca için kolları sıvadı. Bonservisi elinde olan Mandzukic’in menaceri İvan Cvjetkovic ile bu hafta bir görüşme gerçekleştirilmesi bekleniyor. Ancak Hırvat yıldızın transferinin hemen bitmesi zor görünüyor. Diğer yandan Visca için de yoğun bir trafik yaşanacak. Başakşehir, takımın en önemli isimlerinden olan Boşnak yıldızın satışı konusunda çok istekli değil. Ancak hem Visca’nın Fenerbahçe’ye gelme arzusu hem de sözleşmesinin sezon sonunda bitecek olması, bu transferin gerçekleşme ihtimalini artırıyor.

Yönetim sabırlı

Aynı Mandzukic gibi 30 yaşındaki oyuncuya da kısa sürede imza attırılması zor görünüyor. Fenerbahçe de hücum hattına yapılacak takviyeler konusunda aceleci davranmak istemiyor. Lemos ve Tisserand ile en önemli eksiğini gideren Sarı-Lacivertliler, Mandzukic ve Visca konusunda sabırlı davranacak.





Yusuf Dursun