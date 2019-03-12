Tirreno Adriatico 2019 yarın başlıyor

Batuhan Özdemir / fanatik.com.tr

UCI World Tour takviminde gözler yeniden İtalya'ya dönüyor. Geçen hafta Çizme'de koşulan tek günlük Strande - Bianche'nin ardından, yarın ülkenin Giro'dan sonra WT kategorisindeki ikinci çok etaplı yarışı olan Tirreno Adriatico başlayacak.

Türkçe "İki Deniz Yarışı" takma adıyla da bilinen ve bu sene 54. kez düzenlenecek olan organizasyonda 23 takımdan toplam 160 sporcu boy gösterecek. İlk gün İtalya'nın Tiren Denizi kıyısındaki Camiore şehrinden yarışa başlayacak olan bisikletçiler, 7 etabın sonunda toplamda 1048 km yol kat edip, ülkenin bir diğer kıyısındaki Adriyatik Denizi'ne yakın San Benedetto del Tronto şehirinde bitiş çizgisine ulaşacaklar.

İlk etap: Lido di Camaiore › Lido di Camaiore

Yarın takım halinde koşulacak olan 21,5 km'lik zamana karşı etap, Türkiye saatiyle 15.00'te başlayacak.

Milan - San Remo klasiğine hazırlanmak açısından önemli bir basamak olarak görülen yarışa, takımlar şu kadrolarla katılacak: