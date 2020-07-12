Tiroid kanseri, doğru teşhis ve tedavi yöntemleri ile tedavi başarısı oldukça yüksek bir kanser türüdür. Tiroid bezi hücrelerinden köken alır. Diğer kanser türlerine göre tiroid kanserinin daha az sıklık görülmesi dikkat çeken bir durumdur. Çok sık görülmeyen bir kanser türüdür. Tiroid kanseri tümörleri, kadınlarda %6.4 ve erkeklerde ise %1.6 oranlarında bulunmaktadır. Genellikle iyi huylu bir tümördür. Doğru tanı ve tedavi ile tamamen kaybolma oranı oldukça yüksektir. Tiroid kanserinin farklı türleri de vardır. En çok görülen tiroid kanseri türleri ise folliküler ve papillerdir.

Tiroid kanseri nedir?

Tiroid bezinin hücrelerinden köken almaktadır. Bu kanser çeşidi diğer kanser türlerine oranla daha seyek görülmektedir. Seyri oldukça iyidir. Çoğu tiroid kanseri tümörleri iyi huyludur. Doğru tanı ve tedavilerle kanser tamamen ortadan kaldırılabilmektedir. Bu sayede kişiler uzun süre yaşayabilir. Toplum genelinde bu kanser türünün görülme sıklığı ise %4.2 civarındadır. Amerika Birleşik Devletlerinde her sene 12 bin yeni tiroid kanseri hastası ortaya çıkmaktadır. Tiroid kanserinin gelişmesine bağlı olarak 3 farklı türü vardır. Bunlar:

Folliküler ve Papiller Kanser

Medüller Kanser

Anaplastik Kanser

Tiroid kanserinin belirtileri nedir, tedavisi nasıl yapılır?

Boyunda şişlik

Nefes almakta zorlanma

Ses kısıklığı

Yutma bozukluğu

Yaşlılarda aniden nodül çıkması

Çocuklarda ergenlikten önce nodül çıkması

Erkeklerde tek nodül görülmesi

Ailede tiroid kanseri görülmüş olması

Ani olarak gelişen ses değişiklikleri

Tiroid kanserinin teşhisi konulduktan sonra ilk uygulanan tedavi yöntemi cerrahidir. Cerrahiden sonra ise hastaya radyasyon tedavisi uygulanır. Bu tedavi süreci hormon ilaçları ile devam eder.

Cerrahi yöntemde, eğer kanser lenf düğümlerine sıçramış ise çoğunlukla tüm tiroid bezi çıkartılır. Bu işleme Total Tiroidektomi denir. Bu ameliyatın beraberinde eğer sıçrama oluşmuş ise lenf bezlerinin alınması da sağlanabilir. Cerrahide genellikle tüm tiroid bezi alınmaktadır. Radyoaktif tedaviye imkan sağladığı ve hekimlerin kontrolünü kolaylaştırması sebebi ile en çok tercih edilen yöntemdir. Cerrahiden sonra oluşabilen ses bozuklukları için ses terapisi tedavisi uygulanabilmektedir.

Radyoaktif İyot tedavisinde, hastanın geçirdiği cerrahi operasyondan sonra altı hafta geçmesi ile uygulanır. Bu tedavinin etki gösterebilmesi için ameliyat TSH değerinin en az değerinin 30 olması gerekmektedir. Yan etkisi oldukça azdır. Bu yan etkiler içerisinde tükürük salgısında azalma, boyunda meydana gelen rahatsızlık ve tat duyularında sorun oluşabilir.

Tiroid kanseri nasıl anlaşılır ve neden olur?

Guatr, yutkunma güçlüğü, sinirlilik hali, yorgunluk, boyunda şişlik, kilo artışı, ciltte kuruluk, nefes almada zorluk, saçlarda meydana gelen zayıflık, fazla büyüme ile bile anlaşılabilmektedir. Bu gibi bir durum ile karşılaşıldığında doktora gitmekte fayda vardır.

Genellikle hormon dengesinin bozulması ile metabolizmada meydana gelen aksaklıklar sebebi ortaya çıkmaktadır. Bütün organ sistemlerine, osteoporoz gelişimi, kandaki kolesterol seviyesi, cinsel istek ve yaşantı üzerinde etkilidir.

Tiroid kanseri için ameliyat şart mı ve kaç saat sürüyor?

MNG yani multinodüler guatr türünde ilaçla tedavi mümkündür. Uygulaması oldukça kolay olan radyoaktif iyot tedavisinden sonrasında guatrın mevcut hacminin 1 - 2 yıllık bir zaman zarfında ile %60 oranları arasında bir küçülme gözlemlenmektedir. Fakat, bu tedavinin ardından kişilerde hipotiroidi geliştiğinden dolayı ömür boyu düzenli olarak ilaç kullanmak durumunda kalabilmektedir. Aynı zamanda hastada kalp rahatsızlıkları ve osteoporoz gibi rahatsızlıklar oluşabilmektedir. Aynı zamanda MNG hastalarının birçoğunda normalden daha fazla bir radyasyon dozu verileceğinden ileri ki zamanlarda kanser olma riski artacaktır.

MNG hastalarında sık kullanılan yöntemlerden birisi de cerrahidir. Cerrahi tedaviler MNG sorununu ortadan kaldıran başarılı operasyonlardır. Fakat, genel anestezi, hastanede yatış gerektiren, boyun bölgesinde geniş bir iz bırakan, hipoparatiroidi ve ses kısıklığı gibi riskleri bulunan bir operasyondur. Aynı zamanda, tiroid bezinin tamamen alınmasından dolayı hastanın yaşamı boyunca tiroid hormonu kullanması gereklidir ve bu da yukarıda bahsedilen bazı yan etkilere sebep olabilmektedir.

Yeni uygulanan sistemde tedavi yöntemleri geliştirilmiş ve ameliyatsız tedaviler uygulanmaya başlanmıştır. Bu tedavi yönteminde kitleye iğne ile alkol enjekte etme, ısı verilme gibi işlemler uygulanır. Tedavi sonrasında guatrda %80 - 90 aralığında küçülme gerçekleşmektedir. Cerrahide oluşan yan etkiler bu yöntemde oluşmamaktadır.