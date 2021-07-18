Kazım BULUT/GEMLİK,(Bursa),(DHA) - OTOMOBİL sporlarında AVIS 2021 Türkiye Tırmanma Şampiyonası'nın ikinci ayağı, Bursa'nın Gemlik ilçesinde başladı.

AVIS 2021 Türkiye Tırmanma Şampiyonası'nın ikinci etabı, Gemlik Kumla Mahallesi, Şahintepe mevkiinde yapılıyor. 34 pilotun yarıştığı, 4 kategoriden oluşan yarışta, Bursa Otomobil Sporları Kulübü ve Gemlik Belediyesi katkılarıyla organize ediliyor. 7 kilometre uzunluğundaki parkurda 3 çıkış olarak koşulacak. Kategori 1’de 6, Kategori 2’de 6,Kategori 3’te 14 ve Kategori 4’te de 8 olmak üzere toplam 34 sürücü mücadele ediyor.

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