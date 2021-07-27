Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre, İstanbul Otomobil Sporları Kulübü (İSOK) tarafından düzenlenen organizasyon, 5.200 metre uzunluğundaki Teke-Yeni Darlık Köyü arasındaki parkurda 3 çıkış üzerinden koşulacak.

Şile etabı, 31 Temmuz Cumartesi günü 13.30-15.30 saatleri arasında düzenlenecek teknik kontrol ile başlayacak. Antrenman çıkışları, 1 Ağustos Pazar günü 09.30-12.00 saatleri arasında yapılacak, ardından saat 13.30’da ilk çıkışın startı verilecek.

Organizasyon, 3 çıkışın tamamlanmasının ardından saat 19.00’da düzenlenecek ödül töreni ile sona erecek. (AA)