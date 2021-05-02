Hollanda Ligi ekiplerinden Feyenoord'da forma giyen 19 yaşındaki futbolcu Splinter de Mooij, doktor olmak için profesyol futbol kariyerine nokta koyduğunu açıkladı.

Sosyal medya hesabından konuyla ilgili açıklamalarda bulunan genç futbolcu, "2013 yılında Feyenoord tarafından izlendiğimde ve daha sonra ilk profesyonel sözleşmemi imzaladığımda profesyonel futbolcu olma hayalim gerçek oldu. Feyenoord'da geçen 7 harika yılın ardından, bugün Feyenoord'a ikinci hayalim olan doktor olmak için kulüpten ayrılacağımı bildirdim. Tıbbi çalışmalarıma bu yılın Eylül ayında başlayacağım. Sizden aldığım harika eğitim ve rehberlik için Feyenoord Akademisi ve Key Sports personeli Feyenoord'a teşekkür ederim. Ve takım arkadaşlarıma da birlikte yaşadığımız her şey için teşekkürler!" ifadelerine yer verdi.





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2018'de profesyonel oldu

2013 yılında Feyenoord Akademisi'ne katılan de Mooij, 2018 yılında Hollanda ekibiyle profesyonel sözleşme imzalamıştı. Feyenoord U21 takımında 2 maça çıkan genç futbolcu, A Takım'da forma şansı bulamamıştı.