Play-Off hedefini gerçekleştirmek isteyen Giresunspor, 31. haftanın en kritik mücadelelerinden birinde 1 senelik aranın ardından Süper Lig'e çıkmak isteyen Bursaspor'u ağırladı. İbrahim Üzülmez'in gidişi, İrfan Buz'un takımın başına geçmesiyle geçen hafta Adanaspor'u deviren Yeşil-Beyazlılar, henüz 7'de Tayfur ile gole yaklaştı. Konuk ekip, daha sonrasında da Kubilay ve Burak gibi yıldızlarıyla rakibini zorlamaya devam etti. İlk devrede yüzde 72 topla oynayan, rakip kaleye 9 şut atan Bursa, soyunma odasına 0-0'lık eşitlikle gitti. Aynı istek ve arzuyla ikinci yarıya başlayan Timsah, golü de erken buldu. 46'da yaşanan karambolde Traore topu içeri çevirdi. Boşta kalan Özer Hurmacı, kale sahasında önüne düşen topu tamamlayan rakip fileleri kafayla havalandırdı. Maç fazlasıyla fark 1 puana indi

Yeşil-Beyazlılar, kalan sürede pek etkili olamasa da rakibine de şans tanımadı. Başka gol sesi çıkmadı, Bursa 1-0 kazandı. Öte yandan ev sahibinde 90'da Mehmet Güven ile 90+4'te Muhayer Oktay kırmızı kart gördü. Karadeniz ekibi, yenilginin sonrasında 9. sırada kaldı. Süper Lig'i hedefleyen konuk ekip, 52 puan ve 1 maç fazlasıyla Erzurum ile arasındaki farkı 1'e indirdi. İrfan Buz'un ekibi için bugün 2. sıradaki Erzurum ile 1 puan gerisinde bulunan 4. sıradaki Adana Demir'in karşılacağı mücadele, Süper Lig yolunda belirleyici olacak.

90+ Mertcan Polat