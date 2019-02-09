Timsah zafere hazır

Geride kalan 20 haftada 12 beraberlik alan Bursaspor, Beşiktaş maçına final gözüyle bakıyor... Son yıllarda Siyah-Beyazlı rakibiyle arasında ciddi bir rekabet olan Timsah, İstanbul deplasmanından zaferle dönüp taraftarını mutlu etmek istiyor.

Bursaspor için alınacak 3 puan, 10 yıllık hasretin bitmesi anlamına da geliyor. Öyle ki Timsah, en son 2009-2010 sezonunun 17. haftasında 18 Aralık 2009’da Ertuğrul Sağlam yönetiminde o zamanki ismiyle İnönü’de Mustafa Denizli’nin çalıştırdığı Beşiktaş’ı Ozan İpek, Zapotocny ve İvan Ergic’in golleriyle 3-2 yenmişti. Timsah, öne geçip geriye düştüğü maçı 85 ve 88’deki gollerle çevirmişti.

Beraberlik yok!

Teknik direktör Samet Aybaba oyuncularını galibiyete hazırlarken, Yeşil- Beyazlılar kesinlikle beraberlikle ihtimali üzerinde durmuyor, mutlaka kazanmak istiyor. Yönetim de kesenin ağzını açtı. Normalde dış saha galibiyetleri için 25’şer bin TL prim vereyen Bursaspor Yönetimi, bu rakamı adam başı 40 bin TL’ye çıkarttı. Bu rakam sonuca göre daha da artabilir.

Safa Can Konuksever / Fanatik

Bursa taraftarı Dolmabahçe'de yok

Beşiktaş ile Bursaspor arasındaki gerilimden dolayı Yeşil-Beyazlı taraftarlar, Vodafone Park’ta yer almayacak. İl güvenlik kurulunun kararıyla sezonun ilk yarısındaki maça da Beşiktaşlı futbolseverler gelmemişti. Öte yandan Beşiktaş’ın, Bursaspor Yönetimi’ne sadece 18 kişilik yer ayırdığı öğrenildi. Dolayısıyla maçı sadece Bursasporlu idareciler statta izleyebilecek.

Umut Nayir'in ilk heyecanı

Bugünkü karşılaşma Bursaspor’un forveti Umut Nayir için ayrı bir önem taşıyor. Sezon başında Beşiktaş’tan Yeşil- Beyazlılar’a kiralanan 25 yaşındaki futbolcu, sözleşmesinde herhangi bir engelleyici madde bulunmadığı için bonservisi elinde bulunduran Beşiktaş’a karşı oynayabilecek. Sezonu ilk yarısında 1-1 biten maçta Umut Nayir yedekti.

Yusuf Erdoğan'ın maçı

Bursasporlu Yusuf Erdoğan’ın Beşiktaş’a karşı performansı dikkat çekiyor. Başarılı kanat oyuncusu, Siyah-Beyazlılar’a karşı son 5 lig mücadelesinde 4 gole katkıda bulundu. 2 kez ağları havalandırıp, 2 de asist yapan Yusuf, bugün ilk 11’de olacak. Kadronun şu şekilde olması bekleniyor: Muhammed - Barış, Vergini, Ertuğrul, Umut Meraş - Badji, Aytaç - Yusuf, Saivet, Latovlevici - Umut Nayir.

Shinji Kagawa'ya özel önlem

Beşiktaş’ın bu maçtaki en büyük kozu tartışmasız ki Shinji Kagawa. Geçen hafta ilk kez Antalya maçında forma giyen ve 3 dakika içinde 2 gol atan Japon yıldıza özel önlem alınacak. Bursaspor’un hocası Samet Aybaba, Badji-Aytaç Kara ikilisi ile merkezde Kagawa’yı kilitlemeyi planlıyor. Burak Yılmaz ise genç stoper Ertuğrul’a emanet.