Timo Werner için Inter ve Juventus transfer savaşında

Almanya Bundesliga'da RedBull Leipzig forması giyen Timo Werner, dev ekiplerin transferdeki bir numaralı tekabet aracı olmaya devam ediyor.

Sky Italia'nın verdiği habere göre Inter ve Juventus, Liverpool'u takip ederek Timo Werner'i transfer etmek isteyen kulüpler kervanına katıldı. İtalyan gazeteci Gianluca Di Marzio'ya göre ise, Werner transferinde Juventus ve Inter, ciddi şekilde rekabet etmeye devam ediyor.

Daha önce Inter ve Juventus dışında adı Bayern Münih ve Barcelona ile de anılan Werner için Leipzig'in 70 Milyon Euro bonservis talep edebileceği de iddia edildi.

Bu sezon Bundesliga'da 27 maça çıkan Timo Werner, 24 gol attı.







