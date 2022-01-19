Timo Werner: Beni neden bu kadar desteklediklerini anlamıyorum

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Chelsea'de forma giyen golcü futbolcu Timo Werner, şaşırtıcı açıklamalarda bulundu.

The Sun'da yer alan habere göre Chelsea taraftarları hakkında konuşan Werner, şaşkınlığını belirterek, "Bazen beni neden bu kadar desteklediklerini anlamıyorum çünkü ben bir forvetim ve gol atmak istiyorum ama fırsatları kaçırıyorum. Chelsea taraftarlarının önünde oynamak çok eğlenceli. Ve bana verdikleri destek beni daha da güçlendiriyor. Ancak fırsatları kaçırdığımda ya da zor zamanlar geçirdiğimde her maçta elimden gelenin en iyisini yapmaya ve takımın mutlu olmasını sağlamak için yüzde 100'ümü vermeye çalışıyorum." sözlerini söyledi.

2020 yılında RB Leipzig'den Chelsea'ye transfer olan 25 yaşındaki Alman futbolcu, İngiliz ekibinin formasıyla toplamda 70 maça çıktı ve 18 gol, 19 asistlik performans gösterdi.







