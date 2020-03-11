Timo Hübers, koronavirüse yakalandı!

Hannover 96, 23 yaşındaki Alman stoper Timo Hübers'in koronavirüse yakalandığını açıkladı.

11 Mart 2020, Çarşamba 15:11 Son Güncelleme:
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Timo Hübers, koronavirüse yakalandı!

Hannover 96, 23 yaşındaki Alman stoper Timo Hübers'in koronavirüse yakalandığını açıkladı.

Hannover'in 23 yaşındaki defans oyuncusu Timo Hübers'in koronavirüs testleri pozitif çıktı, oyuncu karantina altına alındı. Hannover takımının tamamı koronavirüs testinden geçirilecek. 

Hannover Sportif Direktörü Gerhard Zuber "Timo örnek bir davranış sergiledi. Kendisinin hiçbir şikayeti yoktu ancak bir organizasyonda birlikte olduğu bir arkadaşında koronavirüs tespit edilince testlere girdi. Şu anda karantinaya alınmış durumda" dedi.

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