Time dergisinin 'en etkili 100 kişi' listesinde 8 sporcu

Time dergisi tarafından belirlenen 2020’nin en etkili 100 kişisi arasında 8 sporcu yer aldı. Amerikan Time dergisinin editörleri ve okurlarının oylarıyla belirlenen "2020 Time 100" listesi açıklandı. Bilim, sanat, iş, siyaset ve spor dünyasından isimlerin yer aldığı listede 8 sporcu kendisine yer buldu.

Kadın sporculardan Japon tenisçi Naomi Osaka, ABD’li atlet Allyson Felix, ABD’li futbolcu Megan Rapinoe ve ABD’li basketbolcu Maya Moore, erkek sporculardan ise Büyük Britanyalı Formula 1 pilotu Lewis Hamilton, ABD’li Amerikan futbolu oyuncusu Patrick Mahomes, Yunan basketbolcu Giannis Antetokounmpo ve ABD’li eski basketbolcu Dwyane Wade, listeye girdi