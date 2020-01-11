Tim Matavz, Konyaspor yolunda

Thuram’ı alarak ilk transferini forvete yapan Konyaspor, bir golcü daha alıyor. Yeşil-Beyazlılar, Tim Matavz’ın peşinde.

Adı daha önce Göztepe’yle de anılan Sloven golcünün kulübü Vitesse ile sözleşmesi Mayıs ayında bitiyor. Bu nedenle 30 yaşındaki forvetin bonservis maliyeti yüksek değil.

Hollanda Ligi’nde 18 maça çıkıp 7 gol atan 1.88 boyundaki Matavz, 3 de asist yaptı.

Slovenya Milli Takımı’nda da görev yapan Tim Matavz, burada kariyeri boyunca 36 karşılaşmada oynadı. Toplam 10 kez rakip ağları sarstı.