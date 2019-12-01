Tim Krul ile Mesut Özil arasında gerginlik!

İngiltere Premier Ligi'nin 14. haftasında Norwich City sahasında Arsenal'i ağırladı. Unai Emery'nin takımdam gönderilmesi ile Fredrik Ljunberg yönetiminde maça çıkan ve ilerleyen günlerde yeni teknik adamı belli olması beklenen Gunners sahaya galibiyet parolası ile çıktı.

21. dakikada İngiltere Premier Lig'e damga vuran vuran Pukki takımını 1-0' öne geçiren golü kaydetti. Arsenal bu gole 29. dakikada penaltı golü ile karşılık verdi.

Penaltı atışında olay!

Topun başına geçen Aubameyang meşin yuvarlağı ağlara göndermeyi başardı. Penaltı atışı sonrasında ise oyuncular arasında gerginlik yaşandı. Penaltı atışlarının başarılı ismi Tim Krul penaltı öncesinde rakibi Aubameyang'ı demoralize etmeye çalıştı. Tecrübeli file bekçisi başarılı olamayaınca topu ağlarında gördü. Ardından golcü futbolcu kaleci Krul'a dönerek 'Sus' işareti yaptı.

Krul ardından penaltıyı kazandıran Türk asıllı Alman futbolcu Mesut Özil'e döndü ve "Şanslısın, hakem orada sana çok yardımcı oldu" ifadelerine kullandı. Bu atışma sonrası ikili burun buruna geldi ama devreye oyuncular girerek gerginliği önlediler.

İlk yarı bitmeden 45+2. dakika Cantwell, Norwich adına sahneye çıktı ve skoru 2-1'e getirdi. Bu gol aynı zamanda ilk yarının da skoru oldu. Mücadelenin 2. yarısına hızlı başlayan Arsenal oldu ve yine golcü futbolcu Aubameyang sahneye çıkarak skoru eşitledi. Bu gol aynı zamanda maçın da sonucu olmuş oldu.

Akıllarda kalan ise Krul, Aubameyang ve Mesut Özil 3'lüsü oldu.