A Milli Kadın Voleybol Takımımız, 2021 CEV Avrupa Voleybol Şampiyonası yarı finalinde Sırbistan ile kozlarını paylaşırken Tijana Boskovic, sergilediği performansla dikkatleri çekti. Sırbistan'ın en önemli oyuncusu olan ve adeta takımını sırtlayan Boskovic, Milli Takımımız'a zor anlar yaşattı. Bu performansın ardından voleybolseverler, Tijana Boskovic kimdir, hangi takımda oynuyor? Tijana Boskovic kaç yaşında, nereli? sorularının yanıtlarını araştırmaya başladı. 2015-2016 sezonundan beri Eczacıbaşı VitrA kadrosunda yer alan Tijana, 2020-2021 sezonunda libero Simge Aköz’le birlikte takımın kaptanlık görevini de üstleniyor.

Tijana Boskovic kimdir, hangi takımda oynuyor? Tijana Boskovic kaç yaşında, nereli?

Tijana Boskovic, 8 Mart 1997'de Sırbistan'da dünyaya geldi. Yıldız oyuncu, Misli.com Sultanlar Ligi ekiplerinden kaptanlığını yaptığı Eczacıbaşı SK ve Sırbistan milli takımında forma giymekte. Boskovic Milli Takım 'da ilk kez forma giydiği 2014 Dünya Şampiyonası'nda ve şampiyon oldukları 2017 Avrupa Şampiyonası'nda Sırbistan'ın skor yükünü çeken isimdi. 2016 Yaz Olimpiyatları'nda gümüş madalya kazandı.





Boskovic'li Sırbistan 2017 FIVB Dünya Grand Prix'te bronz madalya kazanırken, Sırp sporcu En İyi Pasör Çaprazı ödülünün sahibi olmuştu. Boskovic, Avrupa Voleybol Konfederasyonu (CEV) tarafından Avrupa'da 2017 yılının en iyi oyuncusu seçildi. Boskovic, Sırbistan Olimpiyat Komitesi'nin 2017 Yılın Genç Sporcusu ödülünün de sahibi oldu. 2017, 2018, 2019 senelerinde üst üste CEV tarafından Yılın Kadın Voleybolcusu seçildi.

Sırp voleybolcu 2018'de Eczacıbaşı'yla CEV Kupası'nı kazandı ve turnuvanın En İyi Oyuncu ödülüne layık görüldü.

Kulüp Başarıları

· Sırbistan Şampiyonluğu (2013-2014)

· Sırbistan Süper Kupası Şampiyonlukları (2013 ve 2014)

· 2016 FIVB Dünya Kulüpler Şampiyonluğu

· 2017 CEV Avrupa Şampiyonlar Ligi Üçüncülüğü

· 2018 CEV Kupası Şampiyonluğu

· 2018 Spor Toto Şampiyonlar Kupası Şampiyonluğu

· 2018 FIVB Dünya Kulüpler Şampiyonası Üçüncülüğü

· 2019 AXA Sigorta Kupa Voley Şampiyonluğu

· 2019 Spor Toto Şampiyonlar Kupası Şampiyonluğu

· 2019 FIVB Dünya Kulüpler Şampiyonası İkinciliği

· 2020 AXA Sigorta Şampiyonlar Kupası Şampiyonluğu

Milli Takım Başarıları

· 2014 Avrupa Gençler Şampiyonası Şampiyonluğu

· 2015 FIVB Dünya Kupası İkinciliği

· 2015 CEV Avrupa Şampiyonası Üçüncülüğü

· 2016 Rio Olimpiyatları İkinciliği

· 2017 CEV Avrupa Şampiyonası Şampiyonluğu

· 2017 FIVB Dünya Grand Prix’si Üçüncülüğü

· 2018 FIVB Dünya Şampiyonası Şampiyonluğu

· 2019 CEV Avrupa Şampiyonası Şampiyonluğu

· 2020 Tokyo Olimpiyatları Üçüncülüğü

Bireysel Başarılar

· 2014 Avrupa Gençler Şampiyonası - En Değerli Oyuncu

· 2016 FIVB Dünya Kulüpler Şampiyonası - En Değerli Oyuncu

· 2017 FIVB Dünya Grand Prix’si - En İyi Pasör Çaprazı

· 2017 CEV Avrupa Şampiyonası- En Değerli Oyuncu

· 2018 CEV Kupası- En Değerli Oyuncu

· 2018 FIVB Dünya Şampiyonası – En Değerli Oyuncu

· FIVB Dünya Kulüpler Şampiyonası- En İyi Pasör Çaprazı (2016, 2017,2018)

· 2018-2019 Vestel Venus Sultanlar Ligi – En İyi Pasör Çaprazı

· 2019 AXA Sigorta Kupa Voley – En Değerli Oyuncu

· 2019 CEV Avrupa Şampiyonası – En Değerli Oyuncu

· 2019 Spor Toto Şampiyonlar Kupası – En Değerli Oyuncu

· Üç sene üst üste CEV “Yılın Kadın Voleybolcusu” (2017, 2018, 2019)

· İki sene üst üste Sırbistan “Yılın Kadın Sporcusu” (2018, 2019)

· 2020 AXA Sigorta Şampiyonlar Kupası - En Değerli Oyuncu

· 2020 Tokyo Olimpiyatları - En İyi Pasör Çaprazı