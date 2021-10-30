TİF Başkanı Hasan Dinçer Subaşı güven tazeledi

Türkiye İzcilik Federasyonu'nda başkanlığa Hasan Dinçer Subaşı yeniden seçildi. Ankara'da gerçekleştirilen Olağan genel kurulda Hasan Dinçer Subaşı, Aşkın Üçvet ve Süheyla Derindere Subaşı başkanlık için mücadele etti. Kurulda 132 delegeden 104'ü oy kullandı. Hasan Dinçer Subaşı 100 oyla başkanlığına yeniden seçildi. Adaylardan Aşkın Üçvet 4 oyda kalırken, Süheyla Derindere Subaşı ise seçimden çekildi.

Hasan Dinçer Subaşı başkanlığındaki yönetim kurulunda şu isimler yer aldı:

Muammer Erol, Hüseyin Gülsün, Mustafa Meral, Nurettin Özdebir, Kenan Sayacı, İsmail Hakkı Turunç, Hasan Can, Taner Yalçın, Kemal Kazan, Yusuf Adıgüzel, İrfan Kartal, Ertuğrul Örnek, Ali Akay, Fatih Yüksel.