Türkiye İşitme Engelliler Gençler ve Büyükler Atletizm Şampiyonası Ankara’da yapılacak.

Türkiye İşitme Engelliler Spor Federasyonu'ndan (TİESF) yapılan açıklamaya göre 16-17 Haziran tarihindeki organizasyonda sporcular, çekiç atma, disk atma, cirit atma, gülle atma, uzun atlama, yüksek atlama, 100, 200, 400, 800, 1500, 3000 ve 5000 metrede mücadele edecek.