TİESF'den Gençler ve Büyükler Atletizm Şampiyonası açıklaması
Türkiye İşitme Engelliler Gençler ve Büyükler Atletizm Şampiyonası Ankara’da yapılacak. Sporcular, çekiç atma, disk atma, cirit atma, gülle atma, uzun atlama, yüksek atlama, 100, 200, 400, 800, 1500, 3000 ve 5000 metrede mücadele edecek.
Türkiye İşitme Engelliler Gençler ve Büyükler Atletizm Şampiyonası Ankara’da yapılacak.
Türkiye İşitme Engelliler Spor Federasyonu'ndan (TİESF) yapılan açıklamaya göre 16-17 Haziran tarihindeki organizasyonda sporcular, çekiç atma, disk atma, cirit atma, gülle atma, uzun atlama, yüksek atlama, 100, 200, 400, 800, 1500, 3000 ve 5000 metrede mücadele edecek.