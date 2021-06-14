MENÜ

TİESF'den Gençler ve Büyükler Atletizm Şampiyonası açıklaması

Türkiye İşitme Engelliler Gençler ve Büyükler Atletizm Şampiyonası Ankara’da yapılacak. Sporcular, çekiç atma, disk atma, cirit atma, gülle atma, uzun atlama, yüksek atlama, 100, 200, 400, 800, 1500, 3000 ve 5000 metrede mücadele edecek.

14 Haziran 2021, Pazartesi 21:06 Son Güncelleme:
- A +
TİESF'den Gençler ve Büyükler Atletizm Şampiyonası açıklaması

Türkiye İşitme Engelliler Gençler ve Büyükler Atletizm Şampiyonası Ankara’da yapılacak.

Türkiye İşitme Engelliler Spor Federasyonu'ndan (TİESF) yapılan açıklamaya göre 16-17 Haziran tarihindeki organizasyonda sporcular, çekiç atma, disk atma, cirit atma, gülle atma, uzun atlama, yüksek atlama, 100, 200, 400, 800, 1500, 3000 ve 5000 metrede mücadele edecek.

YORUM YAZ
Sıradaki haber yükleniyor...