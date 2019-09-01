Steven Nzonzi'nin kadroya katılmasından önce Galatasaray'ın transfer gündemine gelen isimler arasında yer alan Tiemoue Bakayoko'nun yeni durağı resmen belli oldu. Geçtiğimiz sezonu Milan'da kiralık olarak geçiren 25 yaşındaki defansif orta saha, bu defa da eski takımı Monaco'nun yolunu tuttu.

Fransız kulübünün resmi internet sitesinden yapılan açıklamada yıldız ismin satın alma opsiyonuyla bir yıllığına kiralandığı belirtilirken oyuncu için Chelsea'ye ödenen kiralama bedelininse 2,5 milyon euro olduğu öğrenildi. Monaco, Bakayoko'yu iki yıl evvel 40 milyon euro karşılığında Chelsea'ye satmıştı.

Yunus DİLBER / Fanatik Dış Haberler