Ticari araç kiralamada avantaj

“Karayolu Taşıma Yönetmeliği’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” kapsamında artık kendi ürünlerini taşıyan şirketler K2 belgesine ticari araçlarını sadece kiralayarak da sahip olabilecekler. Kendi esas iştigal konusu ile ilgili eşya taşımacılığı yapan, taşımacılıktan herhangi bir kazanç sağlamayan şirketlerden istenen K2 Yetki Belgesi için “en az 1 birim taşıta sahip olması gerekmektedir” ibaresi yeni eklenen bir fıkra ile düzenlendi. LeasePlan Türkiye Genel Müdürü Türkay Oktay artık bir adet hafif ticari araca ihtiyacı olan şirketler için de kiralama yolunun açıldığını söyledi. Oktay,” Böylelikle bu şirketler de, edindikleri hafif ticari araçların satın alma maliyetine katlanmadan kiralama yolunu tercih edebilir.Bakım, onarım, muayene, lastik gibi operasyonel maliyetlerin de içinde bulunduğu aylık sabit bir kira bedeli ile operasyonel kiralamanın avantajlı dünyasından faydalanabilir. Bu gelişme ile hem filo kiralama sektörünün hem de Türkiye otomotiv pazarı içindeki hafif ticari araç sektörünün ivmelenerek büyüyeceğini düşünüyoruz” dedi.

LeasePlan Türkiye Genel Müdürü Türkay Oktay

Kiralama taleplerinde artış bekleniyor

Oktay konu hakkında şunları söyledi: “Artık satın alma maliyetine katlanmak zorunda kalmayacak tüm şirketlerin ama özellikle KOBİ’lerin HTA araç parklarının da yenilenmesini bekliyoruz. Yüksek satın alma maliyetleri sebebiyle araç yenileme terminleri uzun olan pazarımızda, bu gelişme ile hafif ticari aracını yenilemek isteyen şirketler de aylık kira bedelleri ile ilerleyebilecek. Biz de LeasePlan olarak daha da genişleyen ticari araç filomuzla ve KOBİ’ler ile filo müşterilerimize sunduğumuz çeşitlenen ayrıcalıklı hizmetlerimizle, hedeflerimizi ciddi biçimde yükseltiyoruz. LeasePlan olarak; 2019 itibarıyla ilk önemli engelin ortadan kaldırılmasının ardından, büyük bir hızla ticari araç kiralama kampanyalarımızı devreye almıştık ve tiklakirala.com dahil olmak üzere tüm satış kanallarımızda bütçeye ve ihtiyaca uygun hafif ticari araçlar sunmaya devam ediyorduk. Bu yoldaki somut adımlarımıza devam edeceğiz”

En çok Renault ve Fiat tercih ediliyor

Tüm Oto Kiralama Kuruluşları Derneği (TOKKDER), 2021 ilk çeyrek verilerine göre operasyonel araç kiralama sektörü 4,2 milyar TL’lik yeni araç yatırımı yaparak Türkiye’de satılan yeni otomobillerin yüzde 10,9’u olan 17 bin 100 adet aracı filosuna kattı. Aynı dönemde, sektörün aktif büyüklüğü 42,4 milyar TL oldu. Yılın ilk çeyreğinde, 2020 yılı sonuna göre yüzde 3,5 daralan sektörün filosunda bulunan araç sayısı ise 254 bin adede düştü. Renault yüzde 23,2 pay ile operasyonel araç kiralama sektörünün en çok tercih edilen markası oldu. Onu yüzde 14,9’la Fiat, yüzde 11,2’yle Volkswagen ve yüzde 11,1 payla Ford takip etti.

Hafif ticarinin payı yüzde 4.3 oldu

Bu yıl ilk 3 ayda sektörün araç parkının yüzde 50,7’si kompakt sınıf araçlardan oluştu. Hafif ticari araçların operasyonel kiralamadaki payı ise yüzde 4,3 olarak gerçekleşti. Sektörün araç parkının büyük bölümünü yüzde 82,2 ile dizel yakıtlı araçlar oluştururken; benzinli araçların payı yüzde 14,2, hibrit ve elektrikli araçların payı ise 3,6’ya ulaştı. Otomatik vitesli araçların oranı ise yüzde 66,7’ye yükseldi.Türkiye’deki kiralamaların yüzde 49,4’ünü 30- 42 ay süreli sözleşmeler oluşturuldu.

AutoGrouppe kiralama hizmetine başladı

Araç sahipleri ve filo müşterilerine satış sonrası hizmetler sunan AutoGrouppe bayi ve hizmet ağını ağını genişletiyor. Firma, özel servis ağı kimliğiyle araç kiralama hizmeti de sunmaya başladı. AutoGrouppe Türkiye Başkanı Barış Özkan yıl sonunda 50 adedin üzerinde bayi ağıyla yola devam etmeyi hedeflediklerini belirtti. Özkan, “Leaseplan üzerinden araç kiralama hizmetimizi devreye almamızın ardından kısa sürede yoğun bir ilgi gördük. Çok sayıda araç, bayilerimiz tarafından kiralandı ve bu talebin kısa vadede 3 haneli rakamlara ulaşmasını bekliyoruz. Kiralama hizmetimizle özellikle Anadolu’daki AutoGrouppe bayilerimizin kapsamında olan ve tam olarak nereden kiralama yapabilecekleri konusunda karışıklık yaşayan KOBİ’leri hedefliyoruz” dedi.

Enterprise Türkiye'den elektrikli yatırım

Enterprise Türkiye, Borusan Otomotiv iş birliğiyle 75 adet tamamen elektrikli Yeni BMW iX3 yatırımı gerçekleştirdi.

Yeni yatırımla birlikte Türkiye’nin en büyük elektrikli araç filosuna sahip olan Enterprise Türkiye’den 459 kilometrelik menziliyle dikkat çeken BMW iX3 kiralanabilecek. Enterprise Türkiye CEO’su Özarslan Tangün, “Gelecek yüzde 100 elektrikli ve sıfır emisyonlu araçlar üzerine kuruluyor. Elektrikli araçların sağladığı konforu ve sunduğu üst düzey teknolojiyi anlamanın yani deneyimlemenin en kolay yolu ise kiralama yapmak. Filomuzu elektrikli ve hibrit araçlarla büyüterek önemli bir misyon üstleniyoruz. Bu noktada, Borusan Otomotiv ile çok iyi bir uyum yakaladık. Jaguar’ın tamamen elektrikli performans SUV’u I-PACE ile başladığımız yolculuğa BMW’nin tamamen elektrikli SAV otomobili Yeni BMW iX3’le devam ediyoruz. Elektrikli araç yatırımlarımız artarak devam edecek. Önümüzdeki dönemde, filomuzda bulunan elektrikli araç sayısını 200 adede çıkaracağız” dedi.

Borusan Otomotiv İcra Kurulu Başkanı Hakan Tiftik ise “Elektrifikasyon çalışmalarımızı şirketimizin sürdürülebilirlik alanındaki misyonuna paralel yürütüyoruz. Amacımız Türkiye otomotiv pazarında daha fazla elektrikli ve çevreci araç kullanımını teşvik ederek karbon ayak izinin azaltılması yönünde katkı sağlamak. 2030 yılında Türkiye otomobil satışları içerisindeki elektrikli araç oranımızı %15 seviyesine getirmeyi hedefliyoruz.” diye konuştu. 459 kilometrelik menziliyle dikkat çeken Yeni BMW iX3 performans ve verimliliği bir arada sunan 5. nesil eDrive teknolojisiyle BMW’nin tamamen elektrikli mevcut modellerinden yüzde 30 daha fazla güç üretiyor.

Tüketicinin seyahat tercihi belli oldu

Pandeminin tüm dünyada yayılmasıyla birlikte alternatif tatil arayışında bulunan tüketicilerin 2020’nin yaz aylarından itibaren karavanlara olan ilgisi arttı ve devam ediyor. Pandemi sürecinde alternatif tatil arayışına yönelen tüketicilerin aklına ilk gelen seçeneklerden biri karavanlar. İnsanların karavan kullanımıyla ilgili düşünceleri ise merak ediliyor. Arabam.com’un Ağustos’ta 8.317 kişinin katılımıyla gerçekleştirdiği araştırma Türkiye’de tüketicilerin karavanları satın almaktan ziyade daha çok kiralama eğiliminde olduğunu gösterdi. İnsanların kiralama tercihlerinin en büyük nedeni karavan tatilini ilk kez deneyecek olmaları ve satın alacak bütçelerinin yeterli olmaması. “Karavanla seyahat edecek olsanız, hangisini tercih edersiniz?” sorusuna katılımcıların %40,2’si “satın alırım” yanıtını verirken, katılımcıların %59,8’i “kiralarım” yanıtını verdi. Katılımcıların %39,8’i karavan tatilini ilk kez deneyeceği için kiralamayı tercih ettiğini söyledi.

Offroad karavan araziye çıkıyor

Avis Caravan, şimdi de offroad karavan seçeneğini portföyüne kattı. Birçok iklim ve arazi koşullarına uyum sağlayabilen offroad karavan dizaynıyla fark yaratıyor. Avis Caravan, kapalı mekanlarla sınırlı kalmak istemeyen kullanıcılarına, doğayı sınırsızca deneyimleme fırsatı sunuyor.

Otokoç Genel Müdür Yardımcısı Eren Gündüz ,”Yollar Eviniz diyerek yola çıktığımız Avis Caravan hizmetimizle, mekanla sınırlı kalmadan özgürce tatil yapmak isteyen tatilcilere, en üst düzey hijyen ve güvenli ortam ile otel konforundaki hizmeti beraberinde sunuyoruz. Bugüne kadar motokaravan ve çekme karavan ile sürdürdüğümüz hizmetimizin kapsamını offroad karavanı ile genişlettik” dedi. Araçta duş çadırı, mutfak, tavan çadırı, led içi aydınlatma, ocak, yemek masası, pencereli açılabilir popup sisteminin yanı sıra, su tankı, taş koruması, sineklik, oltalık ve envanter taşıma aparatları vb yer alıyor. Özel şasi, süspansiyon ve fren sistemiyle değişik arazi ve iklim koşulunda kullanıcılara konfor sağlanması hedefleniyor.