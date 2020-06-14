Süper Lig'in 27. haftasında Çaykur Rizespor deplasmanına çıkan Galatasaray'ın Uruguaylı kalecisi Fernando Muslera, sakatlık sonrası ambulansla hastaneye götürüldü. Çaykur Didi Stadyumu'nda oynanan mücadelenin 15. dakikasında Rizesporlu Skoda'nın vuruşunu kurtaran Muslera, rakibiyle çarpıştıktan sonra yerde kalarak sakatlık yaşadı. Yedek kulübesinde bulunan kaptan Selçuk İnan, hakemden izin isteyerek sahaya girip Muslera'nın yanına gelirken, tecrübeli kaleci için ambulans çağrıldı. Muslera, sahada yapılan ilk müdahalenin ardından da ambulansla hastaneye götürüldü. Çaykur Rizespor maçında sakatlanan Galatasaray kalecisi Fernando Muslera’nın, sağ ayak tibia ve fibula kemiklerinde kırık tespit edildi. Bu gelişmenin ardından, google üzerinden ''Tibia ve fibula kemiği nedir? Tibia ve fibula kırık tedavisi kaç ay sürer?'' sorularına yanıt aranmaya başladı.

Tibia kemiği nedir, kırık tedavisi kaç ay sürer?

Alt tarafta diz ile ayak bileği arasında 2 adet kemik vardır. Bunlardan sadece Tibia vücut ağırlığını taşır ve kırıldığı zaman çoğu kez ciddi bir tedaviye ihtiyaç gösterir. Tibia kırıklarına genelde fibula kırıkları da eşlik eder. Özellikle tibia’nın ön yüzü yumuşak doku desteğinden yoksundur, bu nedenle kırıkların büyük bir kısmı açık kırıktır. Tibia beslenmesi yeterli olmayan bir kırık olduğu için kırıklar kolay kaynamaz, kaynama gecikmesi ve psödoartroz oldukça sık görülür. Fibula kırıkları izole olabileceği gibi çoğunlukla tibia kırıklarına eşlik eder.

Hastada tibia kırığı ile birlikte ağrı, şişme ve yürüme zorluğu şikayetleri olabilir. Genel kırık belirti ve bulgularına ek olarak, damar, sinir yaralanması, kompartman sendromu gelişebilir. Ciltte açıklık sıklıkla karşılaşılan bir durumdur ve hemen antibiyotik tedavisine başlanmalıdır.

Tanı iki yönlü uygun X-ray çekimleri ile kolaylıkla konulabilir.

Fibula kırıklarında genellikle tespit gerekmez. Tibia kırıklarının da tedavisi genellikle konservatiftir. Kırık uygun pozisyona getirildikten sonra uzun bacak alçı uygulanır. 6-8 hafta sonra kaynama bulguları gözlemlenirse diz eklemini hareket ettirecek şekilde patellar tendon destekli yürüme alçısı ile yük vermeye geçilir. Genellikle 12-20 hafta arasında tibia kırıkları kaynar.

Eğer kapalı olarak kırık uygun pozisyona getirilemezse, çoklu travması mevcut ise, segmenter kırık mevcutsa ve açık kırık vakalarında cerrahi uygulamalar ön plana çıkar. Ciddi yumuşak doku yaralanması olanlarda eksternal fiksasyon uygulamaları terch edile bilmekle beraber sıklıkla intramedüller çivi uygulamaları tercih edilmektedir. Nadir olarak seçilmiş vakalarda plak vida uygulamaları tercih edilebilir. Çivi uygulanan hastalarda ertesi gün hasta mobilize edilir ve parmak ucu ile yük vermeye geçilebilir.

Fibula kemiği nedir, kırık tedavisi kaç ay sürer?

Bacaklarda yer alan fibula kemiği vücudu taşıma görevi üstlenen bir yapıdır. Bacak bölgesindeki tibia adlı iki farklı kemikten biri olarak bilinir. Ayak bileği ile beraber bacak kaslarını destekleyen bir kemiktir. Diğer ismine baldır kemiği olarak da bilindiğini söylemek mümkün. Bacağın dış kısmında bulunan fibula kemiği tibiaya paralel olarak uzanmaktadır. Asıl yükü taşıyan tibia iken, fibula kemiği stabilize etmek ve desteklemek amaçlı bacak bölgesinde bulunur. Bacaktaki tibia isimli kemik ile beraber yer alır. Bacağın dış kısmında bulunur ve tibiaya paraleldir. Bacak kasları ile beraber ayak kemiğini destekleme amaçlı olarak yardımcı bir kemiktir. Fibula kemiğinin alt ucu ayak kemiği ile beraber, üst ucu üzerinden diz ve eklem noktasını oluşturur.

Fibula Kemiği Kırığı

Tibia kemiğini destek olarak bacak bölgesinde yer alan fibula kemiği, bazı travmalar üzerinden kırık ile karşı karşıya kalabilmektedir.

- Yüksekten atlama,

- Yüksekten düşme,

- Bacağın dış bölgesine gelen darbe,

- Araçla trafik kazası,

- Bilek burkulması,

- Bilinçli yapılmayan koşu ve aktif yürüyüş,

- Belli başlı bazı kemik hastalıkları,

Bu gibi nedenlerden dolayı etkiye bağlı olarak fibula kemiği kırık yaşayabilmektedir.

Fibula Kemiği Tedavisi

Uzman doktor kontrolü altında ele alınan röntgenle beraber, tanı ve teşhis altında kürek kemiği tedavisi yapılmaktadır. Kapalı fibula kemiği tedavisi için cerrahi yöntem ele alınabilir ya da alınmayabilir. Eğer fibula kemiği kırığında hiza bozulmamışsa, o zaman dışarıdan yöntem ile ameliyatsız şekilde tedavi edilebilmektedir. Atel ya da alçı ile beraber desteklemek suretiyle tedavi edilebilir. Gerek görüldüğü takdirde ise cerrahi ameliyat yapılabilir.



