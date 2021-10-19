Tiago Pinto: Beşiktaş daha iyi başlar

Sportin Lizbon'un altyapısından yetişen Pinto, Beşiktaş 'ın maça daha iyi başlayacağını söyledi.

SPORTİNG LİZBON MÜKEMMEL BİR KOLEKTİF ANLAYIŞA SAHİP

Radyospor'da Özgür Sancar'ın canlı yayın konuğu olan Pinto, ''Beşiktaş'ın maça daha iyi başlayacağını düşünüyorum. Ama kim kazanır sorusunu cevaplamak çok zor olur. Sporting için lig şampiyonluğu çok daha önemli. Şampiyonlar Ligi'nde tecrübeleri fazla değil. Ama yetenekli oyunculardan kurulu ve burada kazanmak istiyorlar. Çok iyi oyunculara sahipler; ama bundan daha önemli olan kolektif anlayışa sahip olmaları. Gerçek bir takım oyunu oynuyorlar. Bu da teknik direktör Ruben Amorim sayesinde. Amorim'in çalıştırdığı takımlara karşı çok oynadım. Gerçekten mükemmel bir teknik direktör. Sporting Lizbon'u mükemmel bir takım hâline getirdi. Beşiktaş, takımı oyununu çok iyi oynayan bir takıma karşı oynayacak. Sportin altyapısından yetiştim. Benim için özel bir kulüp. Futbolcu olmamda, kişiliğimin gelişmesinde belirleyici oldu. Ama ben profesyonelim ve taraftarlık duygusu ile hareket etmiyorum. Sadece oynadığım takımda başarılı olmayı düşünüyorum'' dedi.

ANKARAGÜCÜ TEKRAR SÜPER LİG'E ÇIKACAK

Ankaragücü olarak amaçlarının tekrar Süper Lig 'e çıkmak olduğunu belirten Portekizli sol bek, ''Yenilenmiş, ama kısa sürede oynama alışkanlığı kazanan bir takım olduk. Bandırma deplasmanında belki iyi oynamadık; ama sonuç alıyoruz. Tekrar Süper Lig'de olmak için her şeyi yapacağız; her maç için ayrı yoğunlaşıyoruz. Tek tek maçlara bakıyoruz. Sonunda şampiyon olacağız. Buna inanıyorum'' şeklinde konuştu.