THY'den süper reklam

Türk Hava Yolları (THY), dünyanın en önemli spor organziasyonlarından Super Bowl finaline 4. kez reklam verdi. Büyük beğeni kazanan ‘Yolculuk’ isimli kısa filmin 30 saniyelik versiyonu için şirket, 27.6 milyon TL ödedi.

05 Şubat 2019, Salı 06:18
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THY'den süper reklam

Dünyanın en büyük havayolu şirketleri arasında yer alan Türkiye’nin gururu Türk Hava Yolları (THY), bir kez daha en büyük spor organizasyonlarından biri olan Amerikan Futbolu’nun şampiyonluk maçı Super Bowl’a reklam verdi. THY’nin ünlü İngiliz yönetmen ve yapımcı Ridley Scott ile çektiği, İstanbul’un ikonik simgeleri arasında geçen sürükleyici bir kovalamacayı anlatan ‘Yolculuk’ isimli kısa filminin 30 saniyelik versiyonu, izleyicilerle buluştu.

Bunun için maçı yayınlayan CBS kanalına 5.3 milyon Dolar ödendi. Sylvia Hoeks’in başrolde yer aldığı filmde kendisine ünlü oyuncu Aure Atika eşlik ediyor. 6 dakikalık sinematik versiyonunun şirketin YouTube kanalından yayınladığı film, Çırağan Sarayı, Şerefiye Sarnıcı, Ortaköy Meydanı ve İstanbul Havalimanı gibi İstanbul’un ikonik simgeleri arasında geçiyor.

2016’dan beri organizasyonda

Super Bowl’a reklam veren ilk Türk markası olan THY, 2016’dan beri reklam filmleri ile bu organizasyonda yer alıyor. Daha önce THY, 2016 yılında Ben Affleck’in başrolünü oynadığı “Batman v Superman”, 2017’de Morgan Freeman’ın izleyiciyi dünyayı keşfetmeye çağırdığı “Dünya Daha Büyük, Keşfet” ve 2018’de ise Dr. Mehmet Öz’ün dünyanın güzelliklerini keşfettiği “Beş Duyu” kampanyası ile Super Bowl’da yer aldı.

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