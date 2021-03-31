THY - VakıfBank maç sonucu: 0-3

Burhan Felek Voleybol Salonu’nda oynanan karşılaşmanın ilk setinde hücum ve savunmada etkili bir oyun sergileyen sarı siyahlı ekip, teknik molaya 12-7 önde girdi. Setin devamında da üstünlüğünü sürdüren VakıfBank, ilk seti 25-18’lik skorla önde kapattı. Oldukça çekişmeli geçen ikinci setin sonunda 25-22’lik skorla üstün gelen sarı siyahlı ekip, 3’üncü sette de rakibini 25-13’lük skorla mağlup ederek seride durumu 1-0’a getirdi.

VakıfBank, serinin ikinci maçında 5 Nisan Pazartesi günü VakıfBank Spor Sarayı’nda THY’yi konuk edecek. Sarı siyahlılar bu maçı da kazanması halinde seride durumu 2-0’a getirerek, adını finale yazdıracak.

SALON: Burhan Felek Voleybol Salonu

HAKEMLER: İlhami Şenyurt, Aylin Turnaoğlu

THY: Ebrar 15, Şeyma 4, Büşra 1, Madison 5, Carlini 4, Berin (L), Aslı 5, Ada, Santana 1, Nursevil, Özge Nur 3

VAKIFBANK: Meliha 5, Maja 2, Zehra 8, Michelle 7, Haak 19, Ayça (L), Kübra 10

SETLER: 18-25, 22-25, 13-25

SÜRE: 76 dakika (23, 31, 22)