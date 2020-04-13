Corona virüs nedeniyle yoğun bakım ünitesinde tedavi altında bulunan kaptan pilot Mehmet Ali Kılıç dün gece yaşamını yitirdi.

BİR PİLOT İÇİN DONÖR ARANIYOR

Bu arada İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Hastanesi’nde corona virüs teşhisi konulan Pilot Serdar Gündoğdu için de donör arandığı öğrenildi.