THY pilotu Mehmet Ali Kılıç, corona virüs nedeniyle hayatını kaybetti
Türk Hava Yolları (THY) kaptan pilotlarından Mehmet Ali Kılıç, corona virüs nedeniyle tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. THY ve havacılık camiası corona virüs kaynaklı ikinci kayıp nedeniyle yasta.
Corona virüs nedeniyle yoğun bakım ünitesinde tedavi altında bulunan kaptan pilot Mehmet Ali Kılıç dün gece yaşamını yitirdi.
BİR PİLOT İÇİN DONÖR ARANIYOR
Bu arada İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Hastanesi’nde corona virüs teşhisi konulan Pilot Serdar Gündoğdu için de donör arandığı öğrenildi.