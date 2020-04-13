THY pilotu Mehmet Ali Kılıç, corona virüs nedeniyle hayatını kaybetti

Türk Hava Yolları (THY) kaptan pilotlarından Mehmet Ali Kılıç, corona virüs nedeniyle tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. THY ve havacılık camiası corona virüs kaynaklı ikinci kayıp nedeniyle yasta.

13 Nisan 2020, Pazartesi 11:22 Son Güncelleme:
Abone Ol Google News
- A +
THY pilotu Mehmet Ali Kılıç, corona virüs nedeniyle hayatını kaybetti

Corona virüs nedeniyle yoğun bakım ünitesinde tedavi altında bulunan kaptan pilot Mehmet Ali Kılıç dün gece yaşamını yitirdi.

BİR PİLOT İÇİN DONÖR ARANIYOR

Bu arada İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Hastanesi’nde corona virüs teşhisi konulan Pilot Serdar Gündoğdu için de donör arandığı öğrenildi.

YORUM YAZ
Sıradaki haber yükleniyor...