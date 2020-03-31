Coronavirüs salgını dünyada etkisini göstermeye devam ederken, havayolu şirketleri de mali yönden yeni düzenlemeler yapma kararı alıyor. Türk Hava Yolları (THY), bünyesinde görev yapan binlerce kabin memurunun çalışma şeklini değiştirdi.

THY'nin yeni düzenlemesine göre 12 bin kabin memuru 1'er gün çalışacak ve 2'şer gün nöbet yazılacak. Bu süreçte ise 1 maaşı THY'den alacak olan kabin memurlarına kalan maaşları ise İşkur tarafından ödenecek.

THY personel ücret çizelgesi nasıl oldu?

İşte THY kabin memurlarının yeni çalışma düzeni ve ücret uygulaması;







