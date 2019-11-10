THY Open’da Schwab zirvede

Türk Hava Yolları (THY) ana sponsorluğunda Serik ilçesi Belek Turizm Merkezi’nde bulunan Montgomerie Maxx Royal Golf Kulübü’nde düzenlenen organizasyonda üçüncü gün geride kaldı. Dünya çapında sıralamaya giren 74 golfçünün yanı sıra Türkiye’den de Taner Yamaç’ın da mücadele ettiği turnuvada Avusturyalı Matthias Schwab, -18 puanla ilk sıradaki yerini korudu. Bu sporcuyu -15 puanla İngiliz Ross Fisher ve ABD’li Patric Reed, İskoçya’dan Robert Macintyr, Fransız Benjamin Hebert, İngiliz Tyrrell Hatton izledi. Turnuvada bugün sona erecek.