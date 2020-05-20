Son dakika haberi | Corona virüsü salgını sebebiyle iç hat uçuşları 20 Mayıs, dış hat uçuşları ise 28 Mayıs'a kadar durduran Türkiyer Hava Yolları, yeniden uçuşların başlayacağı tarihi açıkladı.

Peki, uçuşlar ne zaman başlayacak? İşte yeni normalleşme planları kapsamında THY Yönetim Kurulu tarafından alınan kararlar..

THY Yönetim Kurulu başkanı İlker Aycı, iç hat ve dış hat seferlerinin ne zaman başlayacağını açıkladı. Aycı yaptığı açıklama ile Türk Hava Yolları iç hat seferlerinin 4 Haziran 2020 ve Türk Hava Yolları dış hat seferlerinin 10 Haziran 2020 tarihinde başlayacağını duyurdu.



