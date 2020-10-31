THY Euroleague’de MVP’ler Marius Grigonis ve Nikola Mirotic seçildi

THY Euroleague’de 6. haftanın en değerli oyuncuları Zalgiris Kaunas’ın Litvanyalı oyuncusu Marius Grigonis ile Barcelona'nın İspanyol oyuncusu Nikola Mirotic seçildi.

31 Ekim 2020, Cumartesi 16:21 Son Güncelleme:
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THY Euroleague’de MVP’ler Marius Grigonis ve Nikola Mirotic seçildi

THY Euroleague’de 6. hafta ertelenen 2 maç haricinde tamamlandı. Bu haftanın en değerli oyuncuları (MVP) Zalgiris Kaunas’ta oynayan Litvanyalı Marius Grigonis ile Barcelona'dan İspanyol oyuncu Nikola Mirotic seçildi.

Grigonis, Zalgiris’in Fransa’da Asvel’i 83-74 mağlup ettiği mücadelede 25 sayı, 3 asist ve 2 ribaund ile oynayarak takımına galibiyeti getirdi.

Barcelona'nın Baskonia'yı deplasmanda 72-71'lik skorla yendiği karşılaşmada ise Mirotic, 18 sayı, 7 ribaund, 2 asist, 2 ribaund ve 1 blok ile mücadele etti.

Marius Grigonis ile Nikola Mirotic, bu performanslarıyla 27 verimlilik puanı aldı.

İHA


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