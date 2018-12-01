THY EuroLeague'de Fenerbahçe averajla liderliğe yükseldi
Deplasmanda Barcelona Lassa’yı mağlup ederek 9. galibiyetini alan Fenerbahçe, averajla liderliğe yükseldi. Konuk ettiği Baskonia’yı yenerek 8. kez sahadan üstün ayrılan Anadolu Efes haftayı 4. sırada tamamladı. Sahasında Herbalife Gran Canaria’ya mağlup olarak 9. yenilgisini alan Darüşşafaka Tekfen son sırada kaldı.
Basketbol THY Avrupa Ligi’nin 10. haftasında yapılan maçların ardından Fenerbahçe liderliğe yükseldi.
Avrupa basketbolunun kulüpler düzeyindeki 1 numaralı organizasyonuna 10. hafta maçlarıyla devam edildi.
Haftanın kapanış mücadelesinde İspanyol ekibi Barcelona Lassa’ya konuk olan Fenerbahçe, rakibini 84-65 yenerek, 6’sı üste üste olmak üzere 9. galibiyetini aldı. Sarı-lacivertliler, bu sonuçla averajla liderlik koltuğuna oturdu.
Avrupa Ligi’nde bu sezon iyi bir performans sergileyen Anadolu Efes, sahasında İspanya’nın Baskonia takımını 96-85 mağlup etti. Üst üste 5, toplamda ise 8. galibiyetini alan lacivert-beyazlılar, haftayı averajla 4. sırada tamamladı.
Organizasyonda bu sezon tek galibiyeti bulunan Darüşşafaka Tekfen ise kötü gidişe Herbalife Gran Canaria karşısında da son veremedi. Konuk ettiği İspanyol temsilcisine 75-71 yenilen yeşil-siyahlılar, 8’i peş peşe olmak üzere 9. mağlubiyetini yaşayarak 16. ve son sırada kaldı.
- Sonuçlar
Darüşşafaka Tekfen - Herbalife Gran Canaria (İspanya): 71-75
Zalgiris (Litvanya) - AX Armani Exchange Olimpia Milan (İtalya): 83-78
Maccabi FOX (İsrail) - Bayern Münih (Almanya): 95-71
Real Madrid (İspanya) - CSKA Moskova (Rusya): 88-93
Khimki (Rusya) - Panathinaikos (Yunanistan): 76-68
Anadolu Efes - Baskonia (İspanya): 96-85
Olympiakos (Yunanistan) - Buducnost VOLI (Karadağ): 92-70
Barcelona Lassa (İspanya) - Fenerbahçe: 65-84
- Puan durumu
Takımlar O G M AS YS Av. P
1. Fenerbahçe 10 9 1 848 763 85 19
2. CSKA Moskova 10 9 1 892 823 69 19
3. Real Madrid 10 8 2 902 788 114 18
4. Anadolu Efes 10 8 2 874 814 60 18
5. Olympiakos 10 6 4 804 775 29 16
6. AX Armani Exchange Olimpia Milan 10 6 4 862 842 20 16
7. Barcelona Lassa 10 6 4 785 780 5 16
8. Panathinaikos 10 5 5 794 784 10 15
9. Zalgiris 10 4 6 802 798 4 14
10. Khimki 10 4 6 801 804 -3 14
11. Bayern Münih 10 4 6 802 815 -13 14
12. Baskonia 10 3 7 816 833 -17 13
13. Herbalife Gran Canaria 10 3 7 808 899 -91 13
14. Maccabi FOX 10 2 8 772 814 -42 12
15. Buducnost VOLI 10 2 8 715 817 -102 12
16. Darüşşafaka Tekfen 10 1 9 766 894 -128 11
AA