Basketbol THY Avrupa Ligi’nin 10. haftasında yapılan maçların ardından Fenerbahçe liderliğe yükseldi.

Avrupa basketbolunun kulüpler düzeyindeki 1 numaralı organizasyonuna 10. hafta maçlarıyla devam edildi.

Haftanın kapanış mücadelesinde İspanyol ekibi Barcelona Lassa’ya konuk olan Fenerbahçe, rakibini 84-65 yenerek, 6’sı üste üste olmak üzere 9. galibiyetini aldı. Sarı-lacivertliler, bu sonuçla averajla liderlik koltuğuna oturdu.

Avrupa Ligi’nde bu sezon iyi bir performans sergileyen Anadolu Efes, sahasında İspanya’nın Baskonia takımını 96-85 mağlup etti. Üst üste 5, toplamda ise 8. galibiyetini alan lacivert-beyazlılar, haftayı averajla 4. sırada tamamladı.

Organizasyonda bu sezon tek galibiyeti bulunan Darüşşafaka Tekfen ise kötü gidişe Herbalife Gran Canaria karşısında da son veremedi. Konuk ettiği İspanyol temsilcisine 75-71 yenilen yeşil-siyahlılar, 8’i peş peşe olmak üzere 9. mağlubiyetini yaşayarak 16. ve son sırada kaldı.

- Sonuçlar

Darüşşafaka Tekfen - Herbalife Gran Canaria (İspanya): 71-75

Zalgiris (Litvanya) - AX Armani Exchange Olimpia Milan (İtalya): 83-78

Maccabi FOX (İsrail) - Bayern Münih (Almanya): 95-71

Real Madrid (İspanya) - CSKA Moskova (Rusya): 88-93

Khimki (Rusya) - Panathinaikos (Yunanistan): 76-68

Anadolu Efes - Baskonia (İspanya): 96-85

Olympiakos (Yunanistan) - Buducnost VOLI (Karadağ): 92-70

Barcelona Lassa (İspanya) - Fenerbahçe: 65-84

- Puan durumu

Takımlar O G M AS YS Av. P

1. Fenerbahçe 10 9 1 848 763 85 19

2. CSKA Moskova 10 9 1 892 823 69 19

3. Real Madrid 10 8 2 902 788 114 18

4. Anadolu Efes 10 8 2 874 814 60 18

5. Olympiakos 10 6 4 804 775 29 16

6. AX Armani Exchange Olimpia Milan 10 6 4 862 842 20 16

7. Barcelona Lassa 10 6 4 785 780 5 16

8. Panathinaikos 10 5 5 794 784 10 15

9. Zalgiris 10 4 6 802 798 4 14

10. Khimki 10 4 6 801 804 -3 14

11. Bayern Münih 10 4 6 802 815 -13 14

12. Baskonia 10 3 7 816 833 -17 13

13. Herbalife Gran Canaria 10 3 7 808 899 -91 13

14. Maccabi FOX 10 2 8 772 814 -42 12

15. Buducnost VOLI 10 2 8 715 817 -102 12

16. Darüşşafaka Tekfen 10 1 9 766 894 -128 11

AA