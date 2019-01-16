THY Euroleague'de 19. hafta heyecanı

THY Euroleague'de 19. haftasında Fenerbahçe İspanya deplasmanında Gran Canaria ile oynayacak. Bu hafta Avrupa'daki Türk derbisinde ise Anadolu Efes, Darüşşafaka'yı ağırlayacak.

16 Ocak 2019, Çarşamba 09:20
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THY Euroleague'de 19. hafta heyecanı

THY Euroleague'de 19. hafta heyecanı yarın ve 18 Ocak Cuma günü oynanacak maçlarla yaşanacak. Haftanın açılış maçında CSKA Moskova, evinde Bayern Münih ile karşılaşacak. Fenerbahçe ise İspanya deplasmanında Gran Canaria ile mücadele edecek. Bu hafta Türk derbisine de sahne olacak ve cuma günü Anadolu Efes, Darüşşafaka'yı ağırlayacak. Haftanın kapanışında ise Saski Baskonia SAD ile EA7 Olimpia Milano oynayacak. 

THY Euroleague'de 19. hafta programı TSİ şöyle: 

Yarın 

20.00 CSKA Moskova - Bayern Münih 

22.00 Olympiakos - BC Khimki Moskova 

22.05 İsrail Maccabi FOX Tel Aviv - FC Barcelona Lassa 

23.00 Gran Canaria - Fenerbahçe Beko 

18 Ocak Cuma 

20.30 Anadolu Efes - Darüşşafaka Tekfen 

21.00 Buducnost Podgorica - Real Madrid 

21.00 Zalgiris Kaunas - Panathinaikos 

23.00 Saski Baskonia SAD - EA7 Olimpia Milano 

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