THY EuroLeague yıldızları HeroLeague görevi için toplandı

Süper kahramanlar, gizemli güçler, muhteşem güçler… Türk Hava Yolları EuroLeague oyuncularının çoğu var. Sergilenen sporcular çoğu kez sahada üstün ve şaşırtıcı yetenekler sunarlar ve şimdi oyunlarını bir sonraki seviyeye taşımaya ve yeteneklerini kendi çıkarlarının veya takımlarının haklarının ötesine geçen küresel bir tehdide son vermek için kullanmaya hazırlar. EuroLeague, bu kampanyayla, birçok EuroLeague ve basketbol sever tarafından da büyük sayılarda paylaşılan bir tutku olan dünya çapındaki milyonlarca çizgi roman ve animasyon filmi meraklılarına göz kırpıyor.

Kampanya Aftershare.TV ajansı tarafından yaratıldı ve çizgi roman sanatçısı Fernando Blanco tarafından canlandırıldı. HeroLeague üyelerini oluşturmadan önce Batman, The Avengers ve Wolverine gibi ikon karakterler kullanıldı. Bunun için büyük çizgi roman yayıncıları Marvel ve DC kaynakları kullanıldı

Serinin ilk bölümü Parçacık olarak Gigi Datome, Duvardaki Walter Tavares, Duvarcı olarak Kyle Hines, Çoklu olarak Tornike Shengelia, Telepath olarak Vladimir Lucic, Dragon Eye olarak Vladimir Micov, Thunderbolt olarak Shane Larkin, Toplu olarak Tarık Black, Marius Grigonis, Feline, Nikola Mirotic, Mutant, Vassilis Spanoulis, Mentalist, Nick Tempus, Calathes, Luke Sessiz, Titan, Gustavo Ayon, Bojan Dubljevic, Melez, James Gist, Wiz.

Dünyayı feci bir uçtan kurtarma görevine liderlik eden ekip, onları bir araya getirme sorumluluğunu üstlenen çok özel bir koça sahip! O isim ise Tony Parker.

HeroLeague'in hikayesi ve karakterleri, Euroleague Basketball, kulüpleri ve oyuncuları ve koçları tarafından doğası gereği ve kalıcı olarak kulüpleri ve oyuncuları ve koçları ile çabalayan, saygı, ekip çalışması, cesaret ve hepsinden önemlisi, aşkın olan bir değer olarak çevreler. Tutku söz konusu olduğunda, hiç kimse Türk Hava Yolları EuroLeague hayranlarından daha iyisini bilmiyor.

Alex Ferrer Kristjansson, "Taraftarların bu dizinin tadını çıkarmasını ve basketbol kahramanlarının süper kahramanlara dönüştürülmesini umuyoruz. Her zamanki şeyden uzaklaşıp onları yeni ve şaşırtıcı bir şeyle sunmak istedik ve bu dizinin bunu başaracağına inanıyorum. Dünyadaki tüm zamanların gişe satışlarına bakarsanız, ilk 10 filmin dördü süper kahraman filmleridir. Elbette, basketbol taraftarları istisna değildir ve ilgi alanlarına, çizgi romanlara ve animasyon sıralarına bakarken çok yüksektir. Sonunda kahramanlar rol oynar. Tıpkı EuroLeague'deki yıldızların çoğu gibi. Kendi HeroLeague ekibimizi oluşturmak tam anlamıyla bu yüzden mantıklı" dedi.