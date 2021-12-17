THY Euroleague: Maccabi Tel Aviv: 78 - Anadolu Efes: 92

THY Euroleague'in 16. haftasında Anadolu Efes, İsrail deplasmanında Maccabi Tel Aviv ile karşılaştı. Lacivert-beyazlılar mücadeleden 92-78 galip ayrılarak 8. galibiyetini elde etti.
Salon: Menora Mivtachim Arena
Hakemler: Benjamin Jimenez xx, Milan Nedovic xx, Saulius Racys xx
Maccabi Tel Aviv: Keenan Evans xx 12, Ante Zizic xxx 23, Derrick Williams x 5, Scottie Wilbekin x 10, Kameron Taylor x 2, James Nunnally xx 14, John DiBartolomeo x 5, Angelo Caloiaro x 3, Jalen Reynolds x 4, Roman Sorkin x, Jake Cohen x
Başantrenör: Ioannis Sfairopoulos
Anadolu Efes: Adrien Moerman xx 10, Vasilije Micic x 4, Tibor Pleiss xxx 15, Rodrigue Beaubois x 6, James Anderson x, Shane Larkin xxxx 26, Krunoslav Simon xx 10, Bryant Dunston xx 7, Chris Singleton x 2, Elijah Bryant xx 10, Filip Petrusev x 2, Buğrahan Tuncer x
Başantrenör: Ergin Ataman
1. Periyot: 27-20 (Maccabi Tel Aviv lehine)
Devre: 47-50 (Anadolu Efes lehine)
3. Periyot: 63-70 (Anadolu Efes lehine)
İSTANBUL (İHA)