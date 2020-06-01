Bilal Ekşi tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi

4 Haziran'dan itibaren: TK olarak İstanbul'dan 34 Anadolu iline;

Anadolujet olarak: Ankara'dan 15 ile;

Sabiha Gökçen'den 14 ile iç hat seferlerimiz yapılacaktır.

İç hat seferlerinin kademeli yapılması sebebi ile geçmişten kalan seferler zorunlu olarak tarifeden çıkarılmıştır.

İptal edilen seferlere ait biletlerde HİÇBİR HAK KAYBI OLMAYACAKTIR.

Biletler İSTENEN iç hat sefere değişiklik cezası ve ücret farkı alınmadan değiştirilecektir.

Seferinize 3 günden fazla bir süre var ise yoğunluğu önlemek için çağrı merkezimizi daha sonra arayınız.