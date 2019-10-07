THY Dostluk Turnuvası’nı Eczacıbaşı VitrA kazandı

Eczacıbaşı VitrA, Türk Hava Yolları Spor Kulübünün ev sahipliğinde düzenlenen THY Dostluk Turnuvası’nda birinci oldu.

Eczacıbaşı Kulübünden yapılan açıklamaya göre, Burhan Felek Voleybol Salonu’nda düzenlenen turnuvada sırasıyla Aydın Büyükşehir Belediyespor, THY ve Galatasaray HDI Sigorta’yı yenen İstanbul ekibi turnuvayı birincilikle tamamladı.

Sezonu, 9 Ekim Çarşamba günü, 2019 Spor Toto Şampiyonlar Kupası’yla açacak olan turuncu-beyazlılar, turnuvanın ilk gününde Aydın’ı 3-0 (25-11, 25-21, 25-19) yendi. Ardından THY’yi 3-2 (21-25, 25-19, 19-25, 25-23, 15-5) ve son maçında Galatasaray HDI Sigorta’yı 3-1’le (22-25, 25-18, 25-23, 25-13) geçen Eczacıbaşı VitrA, birinciliği elde etti.