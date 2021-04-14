1.Lig'de artık son viraja girilirken Play-Off şansını sürdürmek isteyen Tuzlaspor, Eskişehir mücadelesinde hata yapmadı. İstanbul ekibi, geçtiğimiz hafta küme düşmesi kesinleşen Kırmızı-Siyahlılar karşısında 2 kez geri düşmesine rağmen pes etmedi, hat-trick yapan Thuram'ın önderliğinde rakibini 5-2 devirdi.

İlk yarı Es Es fırtınası

15'te Es Es, Onur Arı'yla öne geçti, 42'de Gökcan Kaya skora beraberliği getirdi, 3 dakika sonra Onur bir kez daha sahneye çıktı ve Eskişehir ilk yarıyı 2-1 önde kapadı. Tuzla ikinci devreye hızlı başladı. 46'da Thuram beraberliği sağladı, Sambacı 49'da penaltıyı da gole çevirdi: 3-2. 55'te Arif Morkaya farkı 2'ye çıkartırken, Thuram 70'de hat-trick yaptı ve skoru belirledi: 5-2.



