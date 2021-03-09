Thresh Rün Rehberi Ve S11 Yeni Rünler: Pro Mid Thresh İtemları (Build) Ve Counter Şampiyonlar (Pickler)
League of Legends dünya üzerinde en fazla oynanan ve en popüler olan oyunlardan biridir. League of Legends eşsiz bir evrene ve çeşit çeşir kahramanlara sahiptir. Çoklu savaş oyunu olarak bilinen League of Legends oyununda bulunan kahramanlardan biri Zincirli Gardiyan Thresh'tir. League of Legends'a dair tüm detaylar fanatik.com.tr'de.
League of Legends dünya üzerinde en fazla oynanan ve en popüler olan oyunlardan biridir. League of Legends eşsiz bir evrene ve çeşit çeşir kahramanlara sahiptir. Çoklu savaş oyunu olarak bilinen League of Legends oyununda bulunan kahramanlardan biri Zincirli Gardiyan Thresh'tir.
Thresh Kimdir?
Thresh herkesin korktuğu kurnaz ve kötü bir hortlaktır. Thresh fanilerin iradelerini yavaş bir şekilde kırar ve bundan aşırı şekilde haz duyar. Kurbanlarına sonsuzluk kadar uzun süren bir süre boyunca işkence yapar ve onları ölmekten çok daha kötü bir hale getirir.
Thresh daha önceden kendisini bütün bilgileri saklamaya adamış bir kardeşliğin üyesiydi ve bir yeraltı mahzeninde görevliydi. Thresh muhafızlık yaparken kötü niyetli karanlık efsunlardan etkilendi. En sonunda Thresh kendine olan güvenini kaybetti ve son derece gaddar ve çirkin bir hortlağa dönüştü.
Thresh'in içi nefretle dolup taşmaya başladı. Bu nedenle herkese işkence yapmak ve zarar vermek istiyordu. Thresh canlı kitaplara ve büyülere bile defalarca işkence yapıyordu ve bu durum onun çok hoşuna gidiyordu. Ama bir yandan da kardeşlikte rol yapıyordu bu yüzden de kimse onun dönüştüğü korkunç yaratığın farkına varmadı.
Thresh şu an sadece belirlediği kurbanlarına işkence yapmaktan hoşlanıyor. Onun işkence yapmaktan hoşlandıkları güçlü ve zeki olanlar. Thresh onların içinde umut kırıntısı kalmasın diye sonsuz işkencelerine devam ediyor.
Thresh Karakter Özellikleri
Roller: Destek , Tank
Riot Point: 975
Mavi Öz: 6300
Zırh: 16 (her seviye için +0)
Can: 560,52 (her seviye için +93)
Can Yenileme: 6,92 (her seviye için +0,55)
Saldırı Gücü: 47,696 (her seviye için +2,2)
Saldırı Hızı: 0,625 (her seviye için + %3,5)
Büyü Direnci: 30 (her seviye için +0)
Hareket Hızı: 335
Thresh Rün Rehberi ve S11 Yeni Rünler
Thresh Mevcut Rün Rehberi;
Hextech Sıçratıcısı
Peksimet Teslimatı
Mükemmel Zamanlama
Minyon Uçuran
Tahrip
Yaşam Kaynağı
Gözü Kara
Zombi Totem
İnsafsız Avcı
Yırtıcı
Belden Aşağı
Bulut Pelerini
Suda Yürüyen
Thresh Yenilenen Rün Rehberi;
Azim
Sihirli Pabuçlar
Artçı Şok
Aşırı Büyüme
İlham
Kemik Zırh
Yaşam Kaynağı
Kozmik Sezgi
+6 Büyü Direnci
+%1-10 Bekleme Süresi Azaltma (seviyeye göre değişir)
+5 Zırh
Thresh İtemları (Build)
Demir Solari'nin Broşu
Kefaret
Gezgin Çizmesi
Şövalyenin Adağı
Hevesli Totemtaşı
Zeke'nin Ahengi
Thresh Counter Şampiyonlar (Pickler)
Thresh Yetenekleri
Felaket: Thresh yanında ölen rakiplerinden ruh toplayabilir ve kalıcı Yetenek Gücü ve Zurh Gücü kazanabilir.
Karanlık Geçiş: Thresh yakındaki dost şampiyonlarına doğru bir fener fırlatır ve onları hasar almaktan korur. Thres'in takım arkadaşları bu fenere tıkladıkları anda Thresh'e doğru fırlatılırlar. Thresh feneri istediği yere doğru fırlatabilir. Takım arkadaşlarından biri fenere tıkladığında, Thresh fener ile birlikte takım arkadaşını kendisine doğru çeker.
Hücre: Thresh bir hapishane oluşturur. Bu hapishane yıkıldığında etrafına hasar verir ve çevresindeki rakipleri yavaşlatır. Thresh kendi etrafında duvar oluşturur. Bu duvarlardan geçen rakipler büyü hasarı alırlar. Duvarlardan biri yıkılırsa geriye kalan duvarlar hasar veremez ve rakipleri yavaşlatma süresi yarılanır.
Ölüm Cezası: Thresh rakiplerinden birini bağlayarak kendisine doğru çekebilir. Bu yeteneği ikinci kez aktif hale getirirse Thresh rakibine doğru çekilir.
Derisini Yüz: Thresh'in rakibe yaptığı saldırılar git gide güçlenir ve saldırıların arasındaki bekleme süresi artarsa rakibe çok daha fazla hasar verir. Thresh bu yetenek aktifken zincirini sallar ve bütün rakiplerini darbe yönünde savurur.
Thresh Kostümleri
Klasik Thresh
Sonsuz Karanlık Thresh
Kanlı Ay Thresh
SSW Thresh
Vahşi Batılı Thresh
Derin Dehşet Thresh
Pulsefire Thresh
Şampiyonlar Şampiyonu Thresh