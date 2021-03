League of Legends dünya üzerinde en fazla oynanan ve en popüler olan oyunlardan biridir. League of Legends eşsiz bir evrene ve çeşit çeşir kahramanlara sahiptir. Çoklu savaş oyunu olarak bilinen League of Legends oyununda bulunan kahramanlardan biri Zincirli Gardiyan Thresh'tir.

Thresh Kimdir?

Thresh herkesin korktuğu kurnaz ve kötü bir hortlaktır. Thresh fanilerin iradelerini yavaş bir şekilde kırar ve bundan aşırı şekilde haz duyar. Kurbanlarına sonsuzluk kadar uzun süren bir süre boyunca işkence yapar ve onları ölmekten çok daha kötü bir hale getirir.

Thresh daha önceden kendisini bütün bilgileri saklamaya adamış bir kardeşliğin üyesiydi ve bir yeraltı mahzeninde görevliydi. Thresh muhafızlık yaparken kötü niyetli karanlık efsunlardan etkilendi. En sonunda Thresh kendine olan güvenini kaybetti ve son derece gaddar ve çirkin bir hortlağa dönüştü.

Thresh'in içi nefretle dolup taşmaya başladı. Bu nedenle herkese işkence yapmak ve zarar vermek istiyordu. Thresh canlı kitaplara ve büyülere bile defalarca işkence yapıyordu ve bu durum onun çok hoşuna gidiyordu. Ama bir yandan da kardeşlikte rol yapıyordu bu yüzden de kimse onun dönüştüğü korkunç yaratığın farkına varmadı.

Thresh şu an sadece belirlediği kurbanlarına işkence yapmaktan hoşlanıyor. Onun işkence yapmaktan hoşlandıkları güçlü ve zeki olanlar. Thresh onların içinde umut kırıntısı kalmasın diye sonsuz işkencelerine devam ediyor.

Thresh Karakter Özellikleri

Roller: Destek , Tank

Riot Point: 975

Mavi Öz: 6300

Zırh: 16 (her seviye için +0)

Can: 560,52 (her seviye için +93)

Can Yenileme: 6,92 (her seviye için +0,55)

Saldırı Gücü: 47,696 (her seviye için +2,2)

Saldırı Hızı: 0,625 (her seviye için + %3,5)

Büyü Direnci: 30 (her seviye için +0)

Hareket Hızı: 335

Thresh Rün Rehberi ve S11 Yeni Rünler

Thresh Mevcut Rün Rehberi;

Hextech Sıçratıcısı

Peksimet Teslimatı

Mükemmel Zamanlama

Minyon Uçuran

Tahrip

Yaşam Kaynağı

Gözü Kara

Zombi Totem

İnsafsız Avcı

Yırtıcı

Belden Aşağı

Bulut Pelerini

Suda Yürüyen

Thresh Yenilenen Rün Rehberi;

Azim

Sihirli Pabuçlar

Artçı Şok

Aşırı Büyüme

İlham

Kemik Zırh

Yaşam Kaynağı

Kozmik Sezgi

+6 Büyü Direnci

+%1-10 Bekleme Süresi Azaltma (seviyeye göre değişir)

+5 Zırh

Thresh İtemları (Build)

Demir Solari'nin Broşu

Kefaret

Gezgin Çizmesi

Şövalyenin Adağı

Hevesli Totemtaşı

Zeke'nin Ahengi

Thresh Counter Şampiyonlar (Pickler)

Thresh Yetenekleri

Felaket: Thresh yanında ölen rakiplerinden ruh toplayabilir ve kalıcı Yetenek Gücü ve Zurh Gücü kazanabilir.

Karanlık Geçiş: Thresh yakındaki dost şampiyonlarına doğru bir fener fırlatır ve onları hasar almaktan korur. Thres'in takım arkadaşları bu fenere tıkladıkları anda Thresh'e doğru fırlatılırlar. Thresh feneri istediği yere doğru fırlatabilir. Takım arkadaşlarından biri fenere tıkladığında, Thresh fener ile birlikte takım arkadaşını kendisine doğru çeker.

Hücre: Thresh bir hapishane oluşturur. Bu hapishane yıkıldığında etrafına hasar verir ve çevresindeki rakipleri yavaşlatır. Thresh kendi etrafında duvar oluşturur. Bu duvarlardan geçen rakipler büyü hasarı alırlar. Duvarlardan biri yıkılırsa geriye kalan duvarlar hasar veremez ve rakipleri yavaşlatma süresi yarılanır.

Ölüm Cezası: Thresh rakiplerinden birini bağlayarak kendisine doğru çekebilir. Bu yeteneği ikinci kez aktif hale getirirse Thresh rakibine doğru çekilir.

Derisini Yüz: Thresh'in rakibe yaptığı saldırılar git gide güçlenir ve saldırıların arasındaki bekleme süresi artarsa rakibe çok daha fazla hasar verir. Thresh bu yetenek aktifken zincirini sallar ve bütün rakiplerini darbe yönünde savurur.

Thresh Kostümleri

Klasik Thresh

Sonsuz Karanlık Thresh

Kanlı Ay Thresh

SSW Thresh

Vahşi Batılı Thresh

Derin Dehşet Thresh

Pulsefire Thresh

Şampiyonlar Şampiyonu Thresh