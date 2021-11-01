Thorsten Fink kimdir, nereli, kaç yaşında, hangi takımları çalıştırdı?

Fenerbahçe 'de son dönemde alınan başarısız sonuçların ardından teknik direktör Vitor Pereira'nın koltuğu sallanmaya başladı. Bu bağlamda sarı lacivertliler, yaşanacak herhangi bir ayrılığa karşılık takımın başına getirmeyi planladığı teknik adamları da belirlemeye başladı. Bu isimlerin başında Thorsten Fink geliyor. Peki Thorsten Fink, kaç yaşında, nereli, hangi takımları çalıştırmış ve oyun anlayışı nedir gibi soruların cevabı haberimizde....

Thorsten Fink'in futbolculuk kariyeri

Thorsten Fink 29 Ekim 1967'de Almanya'nın Dortmund şehrinde dünyaya geldi. Altyapısında oynadığı Borussia Dortmund'da 1984 yılının Temmuz ayında U17 takımında U19 takımına yükseldi. Ardından 86 senesinde Dortmund II'de forma giydi. Ön libero mevkisinde oynayan Fink, daha sonra bir başka Alman ekibi Wattenscheid 09'a gitti. Thorsten Fink daha sonra Karlsruher takımına transfer oldu.

Bayern Münih'te kariyerini noktaladı

Karlsruher'de gösterdiği performansla 1997 yazında 2.5 milyon euro bonservis bedeliyle Bayern Münih'in yolunu tuttu. Bayern'in A takımında 6 yıl forma giyen 1,81 boyundaki ön libero artından Bayern Münih'in B takımına geçti. Burada da 3 sezon oynadıktan sonra 4 Eylül 2006'da futbol kariyerini noktaladı.

Salzburg ile teknik direktörlük kariyeri başladı

Thorsten Fink, futbolu bıraktığı sezon teknik direktörlük kariyerine RB Salzburg'un genç takımında başladı. Ardından Salzburg takımında İtalyan teknik adam Giovanni Trapattoni'nin yardımcılığını yaptı. Yarım sezonluk Salzburg macerasının ardından Ocak ayında Alman ekibi Ingolstadt'ta profesyonel olarak ilk teknik adamlık deneyimini yaşadı. 2008 senesinin Ocak ayında geldiği Ingolstadt'tan 2009 Nisan ayında ayrıldı. 44 maça çıkan Alman teknik adam 1.34 galibiyet oranı ile takımını yönetti.

Basel'de şampiyonluk yaşadı

Fink daha sonra İsviçre'nin Basel takımının başına geçti. 2009 yılında geldiği Basel'de iki sezon üst üste şampiyonluk yaşadı. Daha sonra Hamburg'un teklifini değerlendirerek Basel'den ayrıldı. Fink, İsviçre ekibiyle çıktığı 120 maçta 2.08'lik başarı oranı sağladı. Daha sonra Hamburg'un yolunu tuttu. 2 sezon da burada görev yapan Fink, 68 karşılaşmada takımın başında yer aldı ve 1.28'lik başarı oranı sağladı.

Daha sonrasında Kıbrıs ekibi APOEL Nicosia'nın başına geçen 54 yaşındaki teknik adam burada yarım sezon görev aldı.

Ardından kariyerinin en uzun süre yönettiği takımı olan Avusturya Vien'in başına geçti. 2015 yılında girdiği kulüpten 2018'in devre arasında ayrıldı ve çıktığı 130 maçta 1.60'lık başarı oranı yakaldı.

Yeniden İsviçre

4-3-3 sistemiyle atak futbol anlayışına sahip olan Thorsten Fink'in yolu İsviçre ile birkez daha kesişti. Bu kez Grashsoppers ile anlaşan Fink, 1 sezon takımın başında kaldı.

Japonya'nın yolunu tuttu, Iniesta ile çalıştı

Fenerbahçe'nin gündeminde yer alan Fink'in son durağı Japon ekibi Vissel Kobe oldu. Iniesta'nın da forma giydiği Vissel Kobe'de Thorsten Fink, 1 sezon görev aldı ve takımın başında çıktığı 48 karşılaşmada 1.60'lık başarı oranı elde etti. Tecrübeli teknik adam 2020 Eylül ayından bu yana takım çalıştırmıyor.