Kariyerinde Ajax, Arsenal, Barcelona ve Roma gibi Avrupa devlerinde forma giyen Thomas Vermaelen, futbolculuk kariyerini noktaladı.

Emeklilik kararını sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile duyuran Vermaelen, Belçika Milli Takımı'nda yardımcı antrenörlük görevine başlayacağını belirtti.

Vermaelen sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelerde bulundu:

"Belçika milli takımının yardımcı antrenörü olacağımı duyurmaktan son derece gururlu ve minnettarım. Hayatımdaki bu yeni adımı ve yeni mücadeleyi dört gözle bekliyorum."

"Profesyonel futbolu bırakmaya karar verdim. Futboldaki en muhteşem kulüplerde oynadığım için çok şanslıyım ve bunun için çok minnettarım. Kariyerim boyunca verdiğiniz destek için hepinize teşekkür ederim."

36 yaşındaki Vermaelen, en son Japonya'da Vissel Kobe forması giyiyordu.



