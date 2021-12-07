Premier Lig'de West Ham'a 3-2 mağlup olarak 3. sıraya gerileyen Chelsea'de Thomas Tuchel, takımın Belçikalı yıldızı Romelu Lukaku'yu ikinci yarının tamamında oynatarak hata yaptığını itiraf etti.

Chelsea'nin internet sitesine açıklamalarda bulunan Thomas Tuchel, "Bu benim hatam. Fiziksel olarak 45 dakikaya hazır olduğunu düşünmüyorum ama yine de Kai sakatlandığı için bu kararı verdim, bu yüzden bu benim sorumluluğumda." ifadelerini kullandı.

Karşılaşmanın ikinci yarısında Romelu Lukaku, sakatlanan Kai Haverts yerine oyuna dahil olmuştu.



