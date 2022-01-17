İngiltere Premier Lig ekiplerinden Chelsea'nin teknik direktörü Thomas Tuchel, yakın zaman önce sorun yaşadığı Romelu Lukaku hakkında dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Düzenlenen basın toplantısında konuşan Alman teknik adam Lukaku'nun takımdaki rolü ve üzerindeki baskı ile ilgili olarak, "O önemli bir oyuncu, bu yüzden her zaman baskı olacak" dedi.

Lukaku'nun futboluna uymanın doğru olup olmayacağı ile ilgili soruya ise Tuchel, "Yanlış soru çünkü tek bir oyuncuya odaklanıyor. O önemli bir oyuncu ve bizde onun böyle olmasını istiyoruz ama bu yanlış bir yaklaşım. Bunu her oyuncu için sürekli yapıyoruz. Bu bir takım sporu, bir oyuncuya hizmet eden 10 oyuncudan ibaret değil. Bu Chelsea değil, bu futbol değil. Her oyuncu bu takıma hizmet ediyor, bu en önemli sorumluluk ve asla değişmeyecek." sözleri ile tepki gösterdi.

Neler yaşanmıştı?

Chelsea'de Thomas Tuchel ile Romelu Lukaku'nun arasında kısa süre önce bir kriz yaşanmıştı. Belçikalı golcünün takımda mutlu olmadığını söylemesinin ardından Tuchel, Lukaku'yu kadro dışı bırakmıştı. Lukaku'nun özür dilemesinin ardından Alman teknik adam sorunun çözüldüğünü belirterek, futbolcuyu yeniden kadroya almıştı.



