İngiltere Premier Lig ekiplerinden Chelsea'nin teknik direktörü Thomas Tuchel, Romelu Lukaku hakkında dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Premier Lig'de Wolverhampton ile oynayacakları maç öncesinde düzenlenen basın toplantısında konuşan Tuchel, Lukaku ile ilgili olarak, "Takımın önemli bir parçası olmasını istiyorum, şu anda bizim için çok önemli. Ayrılmak üzere olan oyuncu yok çünkü bu mümkün değil. O büyük bir oyuncu." sözlerini dile getirdi.

Sorun yaşamışlardı

Sezon başında Inter'den ayrılıp Chelsea'ye transfer olan Lukaku, İngiliz ekibinde teknik direktör Thomas Tuchel ile sorunlar yaşamıştı. Daha önceki açıklamalarında Thomas Tuchel'in oyun sistemini eleştiren ve takımda mutlu olmadığını söyleyen Lukaku, kadro dışı bırakılmış sonrasında özür dilemesinin ardından yeniden kadroya geri dönmüştü.

Bu sezon 40 maçta forma giyen Belçikalı yıldız, 12 gol ve 2 asistlik performans gösterdi.



