Paris Saint Germain Teknik Direktörü Thomas Tuchel, bugün Ligue 1'de Reims ile karşılaşacakları mücadele öncesinde basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Alman teknik adam, 8-0'lık Dijon maçında tribünler tarafından ıslıklanan Neymar'ı Galatasaray maçı öncesinde dinlendirmek istediğini ifade ederken şu ifadeleri kullandı:

"Neymar, Reims karşısında yedek kulübesinde olabilir. Zira sürekli aynı oyuncuları kullanmamız mümkün değil. Takımın tüm sorumluluğu bana ait ve yalnızca iki gün dinlenme şansımız oldu. Bu maçtan sonra Bordeaux ile oynayacağız ve iki gün sonra da İstanbul'da Galatasaray'a konuk olacağız. Oyuncularımı yoramam."

Yunus DİLBER / Fanatik Dış Haberler