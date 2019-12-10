Thomas Tuchel: Zor bir maça çıkacağız

Şampiyonlar Ligi A Grubu'nda temsilcimiz Galatasaray, son maçında Fransız ekibi Paris Saint-Germain (PSG) ile karşı karşıya gelecek.

PSG'nin Alman teknik direktörü Thomas Tuchel, karşılaşma öncesi basın toplantısında önemli açıklamalarda bulundu.

Zor bir maçın kendilerini beklediğini belirten Tuchel, "Şampiyonlar Ligi'nde rahat bir durumdayız. Birinci sırayı garantiledik. Bizim için zor bir grup oldu. İstanbul'da ve Brugge'de zor maçlara çıktık. Galatasaray gibi büyük bir takıma karşı zor bir maça çıkacağız. Galatasaray'ın durumu, bizim için zor bir maç olacağı gerçeğini değiştirmez. Onlar için de zor olacak. Takımım Montpellier karşısında çok zorlu bir maç oynadı. Yoğunluğu ve atmosferi ile Şampiyonlar Ligi maçı gibiydi. İyi bir zihniyet gösterdik. Bu gibi maçlar gelişmek için fiziksel ve zihinsel olarak gereklidir. Kazanma konusunda açlığımızı, o seviyede olma yeteneğimizi gösterdik ve yarın için hazır olduğumuza kesinlikle ikna oldum" dedi.

Maça çıkmayı planladığı kadroya ilişkin de açıklamalar yapan Tuchel, "Belki biraz rotasyon yapabiliriz. Bazı oyuncularımızı riske atmamak adına oynamamaları söz konusu ama takımı da çok değiştirmek istemiyorum. Mbappe ve Neymar, büyük ihtimalle oynarlar. Sonuçta Parc des Princes'te, taraftarımızın önüne iyi bir takım çıkarmalıyız. Bazı değişiklikler yapmalıyım ama çok da yapmamam gerekiyor. Benim için en iyi kararları almak önemli. Biz her zaman yoğunlukla oynamaya çalışırız. Birkaç oyuncuyu dinlendirebiliriz ve çok fazla risk almak zorunda değiliz ama bu önemli bir maç. Herkes, her zaman Şampiyonlar Ligi'nde oynamak istiyor. Montpellier maçındaki gibi Mbappé, Neymar, Di Maria, Icardi gibi dört hücumcuyla tekrar oynamamız mümkün. Belki yarın da aynı şeyi yaparız. Yarın sabah saat 11: 00'deki antrenmandan sonra karar vereceğiz" ifadelerini kullandı.

Sakatlığı dolayısıyla formasından bir süredir uzak kalan Uruguaylı forvet Edinson Cavani'ye yarın şans vermeyi planladığını açıklayan Tuchel, "Cavani, harika bir profesyonel, iyi çalışıyor. O her zaman olumlu. Gerekli olduğunda sahada olmak için çalışıyor. Hala biraz ritimden yoksun, sorun bu. Bugünkü antrenmandan sonra yarınki antrenmanda da reaksiyonu beklemeliyiz. Mümkünse, ona yarın birkaç dakika vereceğim. Bu gerekli ve o bunu hak etti" diye konuştu.

Keylor Navas: Kazanmak istiyoruz

Yarınki mücadele için motive olduklarını söyleyen kaleci Keylor Navas, "Mutluyum çünkü motive olduk, kazanmak istiyoruz. Zor olacak, ama kazanacak en iyi oyuncularımız var. Çok iyi oyuncuların olduğu bir takımdayım, bu grupta çok fazla kalite var.Olabildiğince ileriye gitmek için her şeyimizi vereceğiz" dedi.