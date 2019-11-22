Thomas Tuchel ve Neymar gerilimi sürüyor

Neymar'ın Davis Cup'ı yerinde takip etmesi Paris Saint-Germain'de ufak çaplı bir krize yol açtı. Thomas Tuchel , sakatlığı nedeniyle takımdan ayrı kalan Brezilyalı yıldızın Madrid'e gitmesinden rahatsız oldu.

Fransa Ligue 1'in 14. haftasında bugün oynanacak Lille maçı öncesi konuşan Tuchel, "Neymar'ın Madrid'de olmasından hoşlanmadım ancak ne yapabilirim? Onun babası değilim, polis değilim. Sadece takımın teknik direktörüyüm" dedi.

Neymar'ın yaz transfer döneminde adı sık sık Barcelona ve Real Madrid ile anılıyordu.

PSG formasıyla bu sezon 5 maçta görev yapan 27 yaşındaki Neymar, 4 gol kaydetti.

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