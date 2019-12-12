Thomas Tuchel: Takımın performasından çok memnunum

UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu 6. ve son maçında Galatasaray, deplasmanda Fransız ekibi PSG'ye 5-0 yenildi ve grupta 2 puanla son sırada yer alarak Avrupa’ya veda etti. PSG Teknik Direktörü Thomas Tuchel, karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

"Takımın performasından çok memnunum. Bu galibiyet çok önemli. Çok iyi bir maç oynadık." diyen Tuchel, Mbappe’nin performasının giderek daha iyi olduğunu ifade etti.

Tuchel, Galatasaray takımının karşılaşmaya birçok eksikle çıktığını hatırlatarak, "Kaliteli bir takım. Bugün bize karşı oynamak kolay değildi çünkü güvenerek oynadık. Taraftarlarımıza karşı oynamak hiç bir zaman kolay değil. Galatasaray çok büyük bir kulüp ve çok büyük oyunculara sahip olduğunu düşünüyorum. Bize karşı oynamak zordur." şeklinde konuştu.

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