Thomas Tuchel: Sonuç iyi ama..

Paris Saint-Germain teknik direktörü Thomas Tuchel, Başakşehir maçının ardından konuştu. Tuchel, pandemi nedeniyle geçen sezonun çok geç bittiğini ve tatil yapmak, hazırlanmak için zaman bulamadıklarından yakındı

Tuchel, "Bu sene geçen sene değil. Çok farklı. Tatil yapamadık, dinlenemedik. Çalışma dönemlerimiz uzun ve verimli olamadı. Hemen yeni sezona başlamak zorundaydık.

"Mental olarak hazırlanamadık. Sezonda 60-65 maç oynayan oyunculardan her zaman yüksek performans bekleyemezsiniz. Milli maçları da unutmamak gerekir"

"Sonuç iyiydi, burası kesin ama nasıl kazandığımıza gelince, şöyle böyle…Maça zor girdik. Ritim eksikliğimiz vardı. Çok daha agresif olmalıydık"